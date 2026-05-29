Anleger feiern neue Rekorde: Jetzt warnt die EZB vor explosiven Kettenreaktionen

Besonders kritisch sieht die EZB die Entwicklung rund um den Krieg im Iran. Laut de Guindos setzen die Märkte aktuell darauf, dass sich der Konflikt bald entschärft. Sollte diese Erwartung enttäuscht werden, könnte sich die Stimmung an den Börsen schnell drehen. "Es besteht das Risiko einer Korrektur, da die Bewertungen an den Märkten recht hoch, ziemlich überzogen sind", sagte der EZB-Vizepräsident.

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt trotz der Rekordstände an den Börsen vor einer möglichen Marktkorrektur. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos erklärte gegenüber CNBC, dass die Risiken an den Finanzmärkten derzeit "ziemlich hoch" seien. Aus Sicht der Notenbank treffen mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig aufeinander: geopolitische Spannungen, hohe Bewertungen an den Aktienmärkten und zunehmende Risiken außerhalb des klassischen Bankensystems.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zusätzliche Sorgen bereiten der Notenbank die hohe Staatsverschuldung in Teilen Europas sowie Risiken im sogenannten Nichtbanken-Sektor. Dazu zählen unter anderem Private-Credit-Fonds und Beteiligungsgesellschaften. Laut EZB könnten enge Verflechtungen zwischen diesen Akteuren und dem klassischen Bankensystem im Krisenfall gefährliche Kettenreaktionen auslösen.

Auch im aktuellen Finanzstabilitätsbericht schlägt die Europäische Zentralbank einen deutlich vorsichtigeren Ton an. Darin warnt sie vor "geoökonomischem Stress", anhaltenden geopolitischen Konflikten und möglichen Belastungen bei der Energieversorgung. Besonders problematisch seien hohe Bewertungen bei gleichzeitig niedrigen Liquiditätspuffern vieler Marktteilnehmer. Im Fall stärkerer Kursrückgänge könnten dadurch schnelle Zwangsverkäufe ausgelöst werden, die den Druck an den Märkten zusätzlich verstärken.

Für Anleger kommt die Warnung zu einem sensiblen Zeitpunkt. Trotz der Unsicherheiten rund um Iran, Inflation und globale Konjunktur handeln viele Aktienindizes weiterhin nahe ihrer Rekordhochs. Genau diese Sorglosigkeit könnte laut EZB jedoch gefährlich werden, falls die Märkte ihre Risiken plötzlich neu bewerten.

Auch bei den Zinsen hält sich die Notenbank weiterhin alle Optionen offen. Zwar beließ die Europäische Zentralbank den Leitzins zuletzt bei zwei Prozent, obwohl die Inflation im Euroraum im April wieder auf drei Prozent gestiegen war. De Guindos betonte, dass die weitere Zinsentwicklung weiterhin offen sei. Die kommenden Inflationsdaten Anfang Juni und die nächste EZB-Sitzung dürften deshalb besonders aufmerksam verfolgt werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



