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    Kursfeuerwerk ohne News

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    X-Fab-Aktie explodiert: Social-Media-Post treibt Chip-Aktie in die Höhe

    Ein einziger Post auf X, ein Konto mit 400.000 Followern – und plötzlich dreht eine Chip-Aktie völlig durch. Was steckt hinter dem Kurssprung bei X-Fab?

    Kursfeuerwerk ohne News - X-Fab-Aktie explodiert: Social-Media-Post treibt Chip-Aktie in die Höhe
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    Ein einziger Post auf dem Kurznachrichtendienst X hat ausgereicht, um an den Aktienmärkten am MIttwoch für erhebliche Unruhe zu sorgen. Die Papiere von X-Fab Silicon Foundries, einem in Paris notierten Halbleiterhersteller mit sechs Produktionsstandorten weltweit, schossen im Tagesverlauf um fast 80 Prozent in die Höhe.

    Von knapp unter 9 Euro zum Handelsstart in Paris veteuerten sich die Papiere auf fast 16 Euro, bevor die Aktie bei etwa 12 Euro aus dem Handel ging. Am Donnerstag setzt die Aktie erstmal eine Pause ein und liegt gegen Mittag rund 7 Prozent im Minus.

    Auslöser war ein Post des X-Accounts "Serenity" mit dem Nutzernamen @aleabitoreddit. Der Account erklärte darin, Positionen in X-Fab aufgebaut zu haben. Sein Account zählt mehr als 400.000 Abonnenten, und gilt als äußerst beliebt bei Retail-Investoren. Das Ergebnis: eine klassische Retail-Trading-Welle, die den Kurs zeitweise in schwindelerregende Höhen trieb. Das Handelsvolumen lag beim Siebzehnfachen des üblichen Dreimonatsdurchschnitts. Die Börse unterbrach den Handel mehrfach.

    CEO Damien Macq teilte auf Bloomberg-Anfrage mit, man habe die Kursbewegungen und das ungewöhnliche Handelsvolumen zur Kenntnis genommen. "Dem Unternehmen sind keine nicht offengelegten wesentlichen Entwicklungen bekannt, die eine Meldepflicht auslösen würden", so Macq.

    X-Fab ist kein klassischer Chiphersteller, der fertige Produkte verkauft, sondern eine sogenannte Foundry: Das Unternehmen produziert Halbleiterwafer im Auftrag anderer Firmen, spezialisiert auf analoge und gemischte Schaltkreise sowie MEMS-Bauteile für Kunden aus der Automobil-, Industrie- und Medizintechnik.

    Sechs Fertigungsstandorte in Deutschland, Frankreich, Malaysia und den USA beschäftigen knapp 4.500 Mitarbeiter.Die koordinierte Kaufwelle hat die Marktkapitalisierung auf knapp 1,5 Milliarden Euro katapultiert.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die X-FAB Silicon Foundries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,59 % und einem Kurs von 10,91EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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