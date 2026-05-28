Vection Technologies wurde von Generali GC&C ausgewählt, um eine Plattform für Immersive Risk Engineering bereitzustellen

27. Mai 2026, Australien, Pressemitteilung / IRW-Press / Vection Technologies Ltd (ASX:VR1, OTC:VCTNY, FWB: S1X), („Vection“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR und KI-basierten digitalen Transformationslösungen, freut sich, seine Zusammenarbeit mit Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) bei der Einführung von MetaRELP bekanntzugeben, einer immersiven digitalen Plattform, die Risk Engineering & Loss Prevention durch virtuelle und Augmented Reality transformiert. Die Technologie von Vection, die im Rahmen eines strengen Partnerauswahlverfahrens ausgewählt und über den Generali Innovation Fund skaliert wurde, ermöglicht die digitale Nachbildung von Industriestandorten und die Simulation realistischer Schadensszenarien – und verwandelt so komplexe Risikobewertungen in interaktive 3D-Erlebnisse.

MetaRELP wird für alle internationalen Risk Engineers von GC&C eingeführt, wobei die Augmented-Reality-Funktionen zunächst in Italien und Spanien zum Einsatz kommen und damit die Skalierbarkeit der Lösungen von Vection für die globale Versicherungsbranche unter Beweis stellen. Diese Partnerschaft bestätigt die Position von Vection Technologies als führender Anbieter immersiver Technologien für Unternehmens- und Industrieanwendungen, die der Wirtschaft und der Widerstandsfähigkeit der Kunden greifbare Vorteile bringen.

Lesen Sie die vollständige Meldung von Generali Global Corporate & Commercial hier:

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Generali Global Corporate & Commercial bringt MetaRELP auf den Markt, eine immersive digitale Plattform zur Transformation von Risk Engineering und Loss Prevention

- Die Plattform ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Schulungsszenarien für Risk Engineers in virtuellen Umgebungen, die eine breite Palette von durch GC&C versicherten Nutzungsarten abdecken.

- Zudem wandelt die Plattform herkömmliche Schadensszenarien aus den Bereichen Risikoingenieurwesen und Schadenverhütung in interaktive Augmented-Reality-Erlebnisse um, wodurch Risikoempfehlungen klarer und besser umsetzbar werden.

Mailand – Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) hat MetaRELP eingeführt, eine immersive digitale Plattform, die entwickelt wurde, um seine Risk Engineering & Loss Prevention (RELP)-Dienste zu stärken. Die Initiative spiegelt das Bestreben von GC&C wider, die Risikokommunikation in komplexen Industrieumgebungen effektiver zu gestalten und fundiertere Präventions- und Kundengespräche zu unterstützen.

Einer der wichtigsten Anwendungsfälle für MetaRELP besteht darin, die Schulung und Entwicklung unserer Risk Engineers durch die Bereitstellung einer Plattform für kontinuierliche Fortbildung zu unterstützen, da sich Risiken wandeln, neue Risiken entstehen, immer komplexer werden und Schadensfälle eintreten. MetaRELP wandelt typische Risikotechnik-Erhebungen in interaktive 3D-Begehungen von Industrieanlagen mit realistischen Gefahren, Expositionen und Kontrollmaßnahmen. Alle Risk Engineers können wichtige Bereiche eines Standorts erkunden und darin geschult werden, die Beziehung zwischen Gefahren, Gefährdungen und Kontrollen verstehen, und nachvollziehen, wie verschiedene Risiken das Schadenpotenzial erhöhen können, und so einen klareren Dialog zwischen Risk Engineers, Kunden, Maklern und Versicherern unterstützen. Dies stärkt das technische Urteilsvermögen in der internationalen Risk Engineering Community von GC&C.

Der zweite Anwendungsfall für MetaRELP ist die Verbesserung des Kundenbewusstseins durch immersive Vorfallsimulationen mittels Augmented Reality. Indem die Plattform aufzeigt, wie sich Ereignisse wie Brände, Maschinenausfälle oder unzureichende Hochwasserschutzmaßnahmen innerhalb einer Anlage verschärfen können, macht sie die Auswirkungen von Risiken greifbarer, unterstreicht den Wert vorbeugender Maßnahmen und verleiht Empfehlungen eine konkrete Gestalt.

Die Schulungsplattform steht allen Generali GC&C Risk Engineers zur Verfügung, wobei die erweiterte Realität (visuelle Vorfälle/Empfehlungen) zunächst in Italien und Spanien verfügbar ist.

Matthew Day, GC&C Head of Risk Engineering & Loss Prevention, kommentierte: „MetaRELP spiegelt klar unser Bestreben wider, das Risikomanagement und die Schadensverhütung zu modernisieren. Im Rahmen des Next Level Plans 2025–27 von GC&C investieren wir in skalierbare digitale Lösungen, die Risikobeurteilungen und Diskussionen über die verschiedenen Märkte unterstützen. Pragmatische und wirksame Empfehlungen sind der Schlüssel zur Stärkung der Resilienz und zum Schutz unserer Kunden vor Vorfällen. Durch die Brücke zwischen technischer Schulung und kaufmännischem Engagement ist es ein leistungsfähiges Instrument, um Risiken klar zu kommunizieren und wirksame Minderungsstrategien zu entwickeln.“

Die Lösung wurde in Zusammenarbeit mit Vection Technologies entwickelt und im Rahmen eines vom Generali Innovation Funs unterstützten Partnerauswahlprozess ausgewählt und skaliert. Die immersiven und Augmented Reality-Funktionen von Vection Technologies ermöglichen die digitale Nachbildung von Industriestandorten und die Simulation realistischer Schadensszenarien und verwandeln technische Risikobewertungen in interaktive Erlebnisse.

Gianmarco Biagi, CEO und Chairman von Vection Technologies, erklärte: „Wir sind stolz darauf, GC&C bei der Einführung von MetaRELP zu unterstützen, einer Plattform, die für Risk Engineering & Loss Prevention eine neue immersive Dimension darstellt. Mithilfe unserer Technologien für virtuelle und erweiterte Realität verwandeln wir herkömmliche Risikoerhebungen in interaktive 3D-Rundgänge, die die Simulation komplexer Schadensszenarien ermöglichen und Präventionspläne klarer und umsetzbarer machen. MetaRELP demonstriert die Skalierbarkeit und Vielseitigkeit der Lösungen von Vection Technologies für den Versicherungssektor und unterstützt die kontinuierliche Schulung von Risk Engineers und einen stärkeren Dialog zwischen Versicherern, Kunden und Maklern. Ich möchte auch dem Management von GC&C für ihr Vertrauen danken und dem Generali Innovation Fund für die Unterstützung einer Zusammenarbeit, die technologische Innovation in greifbare Vorteile in Bezug auf Resilienz von Unternehmen und Kunden verwandelt.“

FREIGABE:

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors von Vection Technologies Limited freigegeben.

ENDE

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Cameron Petricevic, Independent Non-Executive Director (Australien)

E-Mail: cameron.petricevic@vection-technologies.com

Lorenzo Biagi, Executive Director (Europa)

E-Mail: lorenzo.biagi@vection-technologies.com

Gianmarco Biagi, Managing Director & Executive Chairman (Europa)

E-Mail: gianmarco.biagi@vection-technologies.com

ÜBER VECTION TECHNOLOGIES:

Vection Technologies ist ein international tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Extended Reality (XR) und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Wir entwickeln integrierte digitale Ökosysteme, die XR, KI und 3D-Daten miteinander verbinden und damit bei Unternehmen einen tiefgreifenden Wandel in der Mitarbeiterschulung, der Produktentwicklung, den betrieblichen Abläufen und im Kontakt mit den Kunden bewirken. Mithilfe von immersiven Erlebnissen, digitalen Avataren und intelligenten Plattformen unterstützen wir Unternehmen dabei, Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und über den gesamten Unternehmenslebenszyklus hinweg einen messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.

Vection Technologies notiert an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Börsensymbol VR1, an den OTC-Märkten in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol VCTNY und an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland unter dem Börsensymbol S1X.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.vection-technologies.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine historischen Tatsachen dar, sondern basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Vection Technologies hinsichtlich der Branche, in der das Unternehmens tätig ist, sowie auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „prognostizieren“, „vorhersagen“, „schätzen“, „wahrscheinlich“, „beabsichtigen“, „sollten“, „werden“, „könnten“, „können“, „Ziel“, „planen“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Vection Technologies liegen. Das Unternehmen warnt Aktionäre und potenzielle Investoren davor, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die die Einschätzung von Vection Technologies ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung widerspiegeln.

VECTION TECHNOLOGIES LTD

ASX:VR1; OTC:VCTNY | ACN: 614 814 041

INTERNATIONALE NIEDERLASSUNGEN

PERTH | SYDNEY | SAN ANTONIO | MILAN | BOLOGNA | SIENA | BARI | ABU DHABI |

WEBSITE

www.vection-technologies.com

FIRMENSITZ

Level 4, Building C, Garden Office Park, 355

Scarborough Beach Road,

Osborne Park WA 6017 - Australien

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Vection Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,011EUR auf Frankfurt (28. Mai 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.