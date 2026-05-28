Copper One Resources Corp. gibt nach Namensänderung die Änderung des OTC-Symbols in CEXYFF bekannt

VANCOUVER, BC — 28. Mai 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE:CEXY | OTC: CEXYFF | FWB:IW8 | WKN: A42AGR) („Copper One“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass mit Beginn des heutigen Handels am 28. Mai 2026 das Handelssymbol des Unternehmens auf OTC Markets (die „OTC“) von „BFGFD“ in „CEXYFF“ geändert wurde.

Die Änderung des OTC-Symbols geht einher mit der zuvor angekündigten Namensänderung des Unternehmens in „Copper One Resources Corp.“ und spiegelt den fortgesetzten Übergang des Unternehmens zu seiner neuen Unternehmensidentität und seiner strategischen Ausrichtung auf die Kupferexploration und -erschließung wider.

David Greenway, Chief Executive Officer von Copper One, kommentierte: „Die Umstellung auf das OTC-Symbol ‚CEXYFF‘ markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung von Copper One als nordamerikanisches, auf Kupfer fokussiertes Explorationsunternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass Kupfer eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Elektrifizierung, dem Wachstum von KI-Rechenzentren, erneuerbaren Energiesystemen, der Modernisierung des Stromnetzes und groß angelegten Infrastrukturinvestitionen in den Vereinigten Staaten spielen wird. Unser Ziel ist es, Copper One so zu positionieren, dass das Unternehmen von diesen langfristigen Makrotrends profitieren kann, indem wir vielversprechende Kupfervorkommen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen weiterentwickeln.“

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) unter dem Symbol „CEXY“, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „IW8“ und unter der deutschen WKN-Nummer „A42AGR“ gehandelt. Bestehende Aktionäre müssen im Zusammenhang mit der Änderung des OTC-Symbols keine Maßnahmen ergreifen.

Copper One ist der Ansicht, dass das aktualisierte OTC-Handelssymbol die Marktpräsenz des Unternehmens noch stärker mit seiner langfristigen Strategie in Einklang bringt, kupferorientierte Explorationsprojekte in Nordamerika voranzutreiben – vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage nach kritischen Metallen, die die Elektrifizierung, die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, erneuerbare Energiesysteme und die Modernisierung der Stromnetze unterstützen.