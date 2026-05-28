Discovery Energy Metals Corp. mobilisiert Feldteams für Programm zur Oberflächenprobenahme auf Cu-Mo-Projekt Crystal Lake in British Columbia

Vancouver, British Columbia, Kanada – 28. Mai 2026 / IRW-Press / Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA) („Discovery“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Mineralressourcenprojekten in Nordamerika spezialisiert, gibt die Mobilisierung von Feldteams für ein Explorationsprogramm mit Oberflächenprobenahme auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake (das „Konzessionsgebiet“) bekannt, welches sich etwa 160 km südwestlich von Prince George befindet. Das Konzessionsgebiet wird als aussichtsreich für eine porphyrartige Kupfer- und Molybdänmineralisierung angesehen.

Das geplante Boden- und Gesteinsprobenahmeprogramm 2026 auf dem Konzessionsgebiet Crystal Lake ist darauf ausgelegt, eine porphyrartige Mineralisierung zu bewerten, die mit historischen Oberflächenvorkommen und geochemischen Anomalien auf dem Konzessionsgebiet in Verbindung steht. Die anfänglichen Arbeiten werden sich auf ein vormals identifiziertes Vorkommen nördlich von Crystal Lake konzentrieren, wo historische Explorations- und Bodenprobenahmekampagnen vereinzelte Kupferanomalien aufzeigten, die eine systematischere Nachverfolgung rechtfertigen. Das geplante Programm soll das Verständnis der Geometrie, Kontinuität und potenziellen Quellenbereiche der historischen Anomalien verbessern sowie die Zielgebiete für zukünftige Probebohrungen verfeinern.

Das Programm wird voraussichtlich aus einer ungefähr acht bis zehn Tage dauernden Feldkampagne bestehen, wobei zwei Probenahmeteams eingesetzt werden, die sich auf die Auswertung historischer Kupferanomalien im Boden und aussichtsreiche porphyrartige Zielgebiete konzentrieren, die durch frühere Explorationsarbeiten umrissen wurden. Die Bodenprobenahmen werden vorrangig auf Material aus dem B-Horizont abzielen, wobei Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen bei identifizierten freiliegenden Aufschlüssen durchgeführt werden. Das Explorationsprogramm wird von Dahrouge Geological Consulting ausgeführt und von Crystal Lake Resort aus stattfinden – einer Lodge, die direkt innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets liegt.