Energiekontor AG: Aktienrückkauf beschlossen – Was bedeutet das für Investoren!
Die Energiekontor AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Vorstand und Aufsichtsrat haben den Erwerb eigener Aktien in klar definiertem Rahmen erneut beschlossen.
Foto: Energiekontor AG
- Vorstand und Aufsichtsrat der Energiekontor AG haben am 28.05.2026 einen erneuten Aktienrückkauf beschlossen.
- Der zuvor ausgeführte Rückkauf (7.07.2025–03.04.2026) ist beendet; zugrunde liegt die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02.07.2025.
- Neuer Rahmen: Erwerb von bis zu 80.000 eigenen Aktien im Zeitraum 28.05.2026 bis längstens 27.05.2027, begrenzt auf einen maximalen Gesamtkaufpreis von 9.000.000 EUR; Erwerb über die Börse.
- Durchführung soll die Quirin Privatbank AG übernehmen, unter Anwendung der Safe‑Harbour‑Regelungen; die Bank trifft die Kaufentscheidungen unabhängig.
- Preisgrenze: Der gezahlte Gegenwert je Aktie darf den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten drei Frankfurter Börsenhandelstage vor dem Erwerb um höchstens ±10% überschreiten/ unterschreiten.
- Die erworbenen Aktien können für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden; alle Transaktionen werden wöchentlich auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,03 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 48,70EUR das entspricht einem Plus von +0,67 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 19.000,11PKT (+0,51 %).
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