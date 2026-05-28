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    American Pacific mobilisiert Bohrgeräte im Vorfeld eines 15.000-Meter-Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana

    American Pacific mobilisiert Bohrgeräte im Vorfeld eines 15.000-Meter-Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia 28. Mai 2026 / IRW-Press / American Pacific Mining Corp. (CSE: USGD / OTCQX: USGDF / FWB: 1QC1) („American Pacific oder das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das erste von zwei Bohrgeräten im Vorfeld eines 15.000 Meter umfassenden Bohrprogramms, das sowohl Bohrungen mit Umkehrspülung („RC“) als auch Diamantkernbohrungen beinhalten wird, in seinem Kupfer-Gold-Projekt Madison („Madison“ oder das „Projekt“) eingetroffen ist. Das zweite Bohrgerät wird voraussichtlich in den kommenden Wochen angeliefert.

     

    Das 15.000-Meter-Programm wird sich auf oberflächennahe Skarnziele (10.000 Meter) und tiefere Porphyrziele (5.000 Meter) konzentrieren. Zu den Zielgebieten zählen fünf der vorrangigsten Skarn- und Porphyrziele, die infolge der umfassenden technischen Arbeiten und Datenanalyse die fundiertesten Bohrziele darstellen, die jemals auf dem Projekt definiert wurden.

     

    Mit den Diamantbohrungen werden die tieferen Porphyrziele erprobt, während die RC-Bohrungen in erster Linie zur schnellen und kosteneffizienten Untersuchung von oberflächennahen Skarnzielen eingesetzt werden.

     

    „Wir freuen uns darauf, die vielversprechendsten Skarn- und Porphyrziele, die wir jemals auf dem Projekt definiert haben, systematisch zu erproben“, so Warwick Smith, CEO und Direktor. „Diese Zielgebiete sind das Ergebnis einer umfangreichen Datenzusammenstellung, sorgfältigen Auswertung der historischen und jüngsten Arbeiten und detaillierten 3D-Modellierung. Unser Team ist sehr gespannt, wie die Ergebnisse aus dem Programm unser geologisches Verständnis von Madison bestätigen und verfeinern werden.“

     

    Abbildung 1. In Kanada hergestelltes Diamantkernbohrgerät vom Typ VersaDrill KmN1.4SM trifft am Standort von Madison ein

     

    Die Bohrungen sollen in den kommenden Tagen aufgenommen werden und die ersten Analyseergebnisse werden für den Spätsommer erwartet. Das Unternehmen wird mit dem Fortschreiten der Bohrungen weitere Updates bereitstellen.

     

    Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

     

    Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden von Eric Saderholm, P.Geo., Managing Director of Exploration des Unternehmens und dem designierten qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

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