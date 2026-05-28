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    Bewerbungen für den Semmelweis-Richter Journalism Award 2026 sind bis zum 9. Juni möglich

     

    BUDAPEST, UNGARN / ACCESS Newswire / 28. Mai 2026 / Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe kehrt der Semmelweis-Richter Journalism Award 2026 zurück. Journalisten aus teilnahmeberechtigten europäischen Ländern sind eingeladen, Beiträge in zwei Kategorien einzureichen: Frauengesundheit sowie Pharmastrategien und Innovation, mit besonderem Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Therapien. Die Bewerbungsfrist endet am 9. Juni 2026 um 23:59 Uhr MEZ.

     

    Der internationale Preis wurde erstmals 2025 von der Semmelweis University, Ungarns führender Universität für Medizin und Gesundheitswissenschaften, mit Unterstützung von Gedeon Richter, einem in Ungarn ansässigen, innovationsorientierten multinationalen Pharmaunternehmen, ins Leben gerufen. Der Preis zielt darauf ab, hochwertigen Gesundheitsjournalismus und dessen Rolle bei der Information der Öffentlichkeit sowie der Gestaltung der gesundheitsbezogenen Debatte in ganz Europa zu würdigen.

     

    Die erste Ausgabe stieß auf großes internationales Interesse mit fast 70 Einreichungen aus mehr als 20 europäischen Ländern, darunter das Vereinigte Königreich, Deutschland und Russland. Die Beiträge wurden in führenden internationalen Medien wie The Times, The Guardian, La República und der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht.

     

    Aufbauend auf diesem starken Debüt wird der Preis 2026 erneut in denselben zwei Kategorien ausgeschrieben: Frauengesundheit sowie Pharmastrategien und Innovation, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Therapien.

     

    Die Organisatoren suchen nach Artikeln, die wichtige Gesundheitsthemen beleuchten, wenig beachtete oder stigmatisierte Erkrankungen thematisieren, eine offene öffentliche Diskussion anregen und dazu beitragen, das Verständnis und die Behandlung zu verbessern.

     

    Eine internationale Jury bewertet die Einsendungen anhand der journalistischen Qualität, der Tiefe der Berichterstattung, der Wirkung und Relevanz, der Originalität sowie der klaren Kommunikation.

     

    Einreichungsrichtlinien

     

    -          Jeder Bewerber kann bis zu zwei Artikel einreichen, einen pro Kategorie.

    -          Teilnahmeberechtigt sind Artikel, die zwischen dem 1. März 2025 und dem 31. März 2026 veröffentlicht wurden.

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