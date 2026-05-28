DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NORDEX AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise und Kosten des Windturbinen-Herstellers seien insgesamt stabil, die Rahmenbedingungen (Wetter und Lieferkette) seien bislang günstig und mögliche regulatorische Änderungen in Deutschland schienen aktuell überschaubar zu sein, schrieb John Kim in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 41,36EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

