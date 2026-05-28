DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,8 Euro auf "Hold" belassen. Den Quartalsbericht des Gewerbeimmobilien-Spezialisten betrachte er insgesamt als neutral, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Fokus liege weiterhin auf einer Verbesserung der Portfolioqualität durch Immobilienverkäufe./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 2,544EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,8

Kursziel alt: 2,8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

