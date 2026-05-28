DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten seinen Eindruck bestätigt, dass der aktualisierte Ausblick des Stahlkonzerns wohl weiterhin einen beträchtlichen Risikopuffer für das zweite Halbjahr einkalkuliere, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 59,05EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

