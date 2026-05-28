Bayer Aktie schwach im Handel - 28.05.2026

Die Bayer Aktie ist bisher um -2,03 % auf 37,21€ gefallen. Das sind -0,77 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,48 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Bayer Verluste von -7,19 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um -5,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +2,11 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,10 % 1 Monat +1,29 % 3 Monate -7,19 % 1 Jahr +51,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 28.05.2026, 11:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie. Diskutiert werden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in USA und Brasilien und deren potenzielle Auswirkungen auf den Kurs sowie Unsicherheit durch anstehende Urteile und einen möglichen Vergleich. Morgan Stanley sieht Aufwärts-Potenzial bei Beilegung; Ziel ca. 53 €. DZ Bank hob den fairen Wert auf 51 €. Kerendia in China sowie neue News zu Asundexian werden als fundamentale Impulse diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,54 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. Novartis notiert im Minus, mit -1,06 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,09 %. Sanofi verliert -1,30 % Roche Holding notiert im Minus, mit -1,24 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.