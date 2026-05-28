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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie schwach im Handel - 28.05.2026

    Am 28.05.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um -2,03 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie schwach im Handel - 28.05.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026

    Die Bayer Aktie ist bisher um -2,03 % auf 37,21 gefallen. Das sind -0,77  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,48 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Bayer Verluste von -7,19 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um -5,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +2,11 %.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,10 %
    1 Monat +1,29 %
    3 Monate -7,19 %
    1 Jahr +51,12 %
    Stand: 28.05.2026, 11:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie. Diskutiert werden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in USA und Brasilien und deren potenzielle Auswirkungen auf den Kurs sowie Unsicherheit durch anstehende Urteile und einen möglichen Vergleich. Morgan Stanley sieht Aufwärts-Potenzial bei Beilegung; Ziel ca. 53 €. DZ Bank hob den fairen Wert auf 51 €. Kerendia in China sowie neue News zu Asundexian werden als fundamentale Impulse diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,54 Mrd. € wert.

    Geschäftserwartungen in der Chemie brechen ein


    Die deutsche Chemieindustrie schaut immer negativer in die Zukunft. Die vom Ifo-Institut monatlich abgefragten Geschäftserwartungen sind im Mai auf den tiefsten Wert seit Oktober 2022 abgesackt. Mit minus 42,0 Punkten liegen sie nun noch einmal gut …

    Angriffe in Straße von Hormus bremsen kaum


    Die sich wieder verschärfende Auseinandersetzung im Nahen Osten hat den Dax am Donnerstag wenig beeindruckt. Trotz wieder anziehender Ölpreise verlor der vorbörslich noch schwächere deutsche Leitindex eine Stunde nach Handelsbeginn lediglich 0,03 …

    Bayer, MustGrow Biologics, K+S – die geheime Gewinnformel hinter der biologischen Dünger-Revolution


    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Die globale Düngemittelbranche durchläuft ihren bedeutendsten Strukturwandel seit Generationen. Steigende Weltbevölkerung, technologische Durchbrüche bei biologischen Agrar-Lösungen …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. Novartis notiert im Minus, mit -1,06 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,09 %. Sanofi verliert -1,30 % Roche Holding notiert im Minus, mit -1,24 %.

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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