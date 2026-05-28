Heidelberger Druckmaschinen Aktie stark gefragt - +7,48 % - 28.05.2026

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,48 % auf 1,5670€ zulegen. Das sind +0,1090 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Nach einem Plus von +1,96 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,5670€, mit einem Plus von +7,48 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Heidelberger Druckmaschinen über einen Zuwachs von +4,57 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +14,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,30 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Heidelberger Druckmaschinen eine negative Entwicklung von -27,70 % erlebt.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,50 % 1 Monat +9,30 % 3 Monate +4,57 % 1 Jahr +0,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Stand: 28.05.2026, 11:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Heidelberg Druckmaschinen. Zentral sind Anzeichen einer Bodenbildung, Kaufchancen bei Rücksetzern und eine technische Perspektive auf Bewegungen. Fundament: HDM ist heute ein Industrie-Technologiekonzern mit abgeschlossener Konsolidierung; Offsetdruck bleibt dominierend, Digitaldruck ergänzt. Marktstabilisierung; langfristige Investments galten als wenig attraktiv, Trading wird diskutiert.

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 473,77 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fuji Film Holdings, Koenig & Bauer und Co.

Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,53 %. Koenig & Bauer notiert im Minus, mit -2,19 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.