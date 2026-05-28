Energiekontor AG: Aktieneinzug – Was Sie wissen müssen!
Die Energiekontor AG stärkt ihre Kapitalstruktur: Ein Aktienrückkauf und die Einziehung eigener Aktien führen zu einer gezielten Anpassung des Grundkapitals.
Foto: Energiekontor AG
- Die ordentliche Hauptversammlung der Energiekontor AG vom 2. Juli 2025 ermächtigte den Vorstand nach §71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und Einzug eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals.
- Am 3. Juli 2025 beschloss die Gesellschaft erneut ein Aktienrückkaufprogramm; im Zeitraum 7. Juli 2025 bis 3. April 2026 wurden über die Börse 47.314 auf den Inhaber lautende Stückaktien erworben.
- Durch Einziehung dieser 47.314 voll eingezahlten Aktien wurde das Grundkapital um 47.314,00 € herabgesetzt.
- Das neue Grundkapital beträgt nach Wirksamwerden der Einziehung 13.894.772,00 € und ist in 13.894.772 auf den Inhaber lautende Stammaktien (je 1,00 €) eingeteilt.
- Die zur Kapitalherabsetzung erforderliche Satzungsanpassung hat der Aufsichtsrat beschlossen; die Einziehung erfolgte auf Grundlage der erteilten Ermächtigung ohne erneuten Hauptversammlungsbeschluss.
- Kurzprofil: Energiekontor ist seit über 35 Jahren Projektentwickler für Wind- und Solarparks, betreibt 39 Parks mit rund 450 MW, hat über 170 realisierte Projekte (>1,5 GW) und eine Projektpipeline von 12,2 GW (inkl. US-Rechte).
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,63EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,57 % im
Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 48,65EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 19.015,75PKT (+0,59 %).
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