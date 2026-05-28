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    Besonders beachtet!

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    LEG Immobilien Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,35 % - 28.05.2026

    Am 28.05.2026 ist die LEG Immobilien Aktie, bisher, um -5,35 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LEG Immobilien Aktie.

    Besonders beachtet! - LEG Immobilien Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,35 % - 28.05.2026
    Foto: Maja Hitij - dpa

    LEG Immobilien ist ein deutscher Wohnimmobilienkonzern mit Fokus auf bezahlbaren Wohnraum, v. a. in NRW. Kerngeschäft: Bestandshaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und selektive Projektentwicklung. Marktstellung: einer der größten Wohnungsvermieter Deutschlands. Wichtige Konkurrenten: Vonovia, TAG Immobilien, Deutsche Wohnen. USP: starke NRW-Regionalkompetenz, Fokus auf mittlere Einkommen.

    LEG Immobilien Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.05.2026

    Die LEG Immobilien Aktie ist bisher um -5,35 % auf 55,70 gefallen. Das sind -3,15  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der LEG Immobilien Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 55,70, mit einem Minus von -5,35 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei LEG Immobilien abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -20,70 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,15 %. Im Jahr 2026 gab es für LEG Immobilien bisher ein Minus von -9,62 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

    LEG Immobilien Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,47 %
    1 Monat -7,15 %
    3 Monate -20,70 %
    1 Jahr -25,54 %
    Stand: 28.05.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur LEG Immobilien Aktie

    Es gibt 74 Mio. LEG Immobilien Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,16 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 28.05. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TAG Immobilien, Vonovia und Co.

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. Vonovia notiert im Minus, mit -1,20 %. Aroundtown notiert im Minus, mit -2,00 %.

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    Ob die LEG Immobilien Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LEG Immobilien Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LEG Immobilien

    -5,26 %
    -5,62 %
    -7,20 %
    -20,21 %
    -25,32 %
    +12,75 %
    -53,06 %
    -26,30 %
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    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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