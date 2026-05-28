LEG Immobilien Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,35 % - 28.05.2026

Die LEG Immobilien Aktie ist bisher um -5,35 % auf 55,70€ gefallen. Das sind -3,15 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der LEG Immobilien Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 55,70€, mit einem Minus von -5,35 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

LEG Immobilien ist ein deutscher Wohnimmobilienkonzern mit Fokus auf bezahlbaren Wohnraum, v. a. in NRW. Kerngeschäft: Bestandshaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und selektive Projektentwicklung. Marktstellung: einer der größten Wohnungsvermieter Deutschlands. Wichtige Konkurrenten: Vonovia, TAG Immobilien, Deutsche Wohnen. USP: starke NRW-Regionalkompetenz, Fokus auf mittlere Einkommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei LEG Immobilien abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -20,70 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,15 %. Im Jahr 2026 gab es für LEG Immobilien bisher ein Minus von -9,62 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

LEG Immobilien Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,47 % 1 Monat -7,15 % 3 Monate -20,70 % 1 Jahr -25,54 %

Informationen zur LEG Immobilien Aktie

Stand: 28.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 74 Mio. LEG Immobilien Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,16 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TAG Immobilien, Vonovia und Co.

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. Vonovia notiert im Minus, mit -1,20 %. Aroundtown notiert im Minus, mit -2,00 %.

LEG Immobilien Aktie jetzt kaufen?

Ob die LEG Immobilien Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LEG Immobilien Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.