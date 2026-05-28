Energiekontor beschließt neuen Aktienrückauf über maximal 9 Millionen Euro
- Energiekontor startet Rückkauf bis 27.05.2027
- Rückkauf von bis zu 80.000 Aktien Gesamtpreis 9 Mio
- Erworbene Aktien für alle rechtlich zulässigen Zwecke
BREMEN (dpa-AFX) - Die Energiekontor AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Ab sofort bis längstens zum 27. Mai 2027 sollen bis zu 80.000 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft werden, wie der im SDax notierte Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag mitteilte. Der maximale Gesamtkaufpreis liegt den Angaben zufolge bei 9 Millionen Euro.
Die erworbenen Aktien können laut Unternehmen für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden. Das vorherige Rückkaufprogramm war Anfang April 2026 abgeschlossen worden./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,29 % und einem Kurs von 48,65 auf Tradegate (28. Mai 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -9,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 674,80 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +52,89 %/+59,09 % bedeutet.
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