Energiekontor beschließt neuen Aktienrückauf über maximal 9 Millionen Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,29 % und einem Kurs von 48,65 auf Tradegate (28. Mai 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -9,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 674,80 Mio..

Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +52,89 %/+59,09 % bedeutet.