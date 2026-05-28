Green Bridge Metals: Erste Bohrergebnisse sorgen für Aufsehen
Neue Bohrerfolge bei Titac South: Frische Analyseergebnisse, verfeinerte 3D‑Modelle und bislang unerprobte Ziele rücken das Kupfer‑Titan‑Vanadium‑Potenzial in den Fokus.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Sechs von sechs im Phase‑1‑Programm bei Titac South niedergebrachte Diamantkernbohrlöcher durchteuften erkennbare Sulfidmineralisierung; das Programm ist abgeschlossen, die Analysen von drei Bohrlöchern (einschließlich einer Stepout‑Bohrung) stehen noch aus.
- Die ersten Analyseergebnisse aus den ersten drei Bohrlöchern bestätigen breite Kupfermineralisierung innerhalb der oxidischen ultramafischen Intrusion (OUI).
- Wichtige Abschnitte (Auszug): TS26‑005: 152 m mit 0,31 % Cu, 13,7 % TiO2 und 0,15 % V2O5; TS26‑003: 190 m mit 0,30 % Cu, 11,4 % TiO2 und 0,13 % V2O5 (inkl. 14 m mit 0,48 % Cu); TS26‑002a: 54,0 m mit 0,20 % Cu, 9,3 % TiO2 und 0,10 % V2O5.
- Eine vollständige 3D‑VTEM‑Inversionsmodellierung verfeinerte die geophysikalischen Ziele und identifizierte mehrere bislang nicht erprobte Anomalien mit zusammenfallenden magnetischen Hochwerten und leitfähigen Reaktionen, die mit der Signatur der bekannten OUI übereinstimmen und das Explorationsmodell stützen.
- Das Titac‑Konzessionsgebiet ist Teil des South Contact Zone‑Projekts im Duluth Complex; es enthält eine vermutete Mineralressource von 46,6 Mio. t mit 15 % TiO2 (NI 43‑101), wobei vermutete Ressourcen mit hoher Unsicherheit behaftet sind und keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität garantieren.
- Proben wurden nach QA/QC‑Standards an Activation Laboratories (Thunder Bay) zur Analyse geschickt; die Daten wurden von Ajeet Milliard (qualifizierter Sachverständiger nach NI 43‑101) geprüft. Hinweis: Die Mitteilung ist bezahlte Werbung/Marketing des Emittenten und enthält Interessenkonflikte; Investitionen gelten als spekulativ und risikoreich.
Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1230EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,81 % im Minus.
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