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    Handelskonzern Otto

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    Gewinn nahezu verdoppelt

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinn nahezu verdoppelt trotz rückläufigem Umsatz
    • Umsatz minus 7,4% auf 13,8 Mrd nach About You-Verkauf
    • Gewinn durch otto.de, Eos und Kostensenkungen
    Handelskonzern Otto - Gewinn nahezu verdoppelt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der verkleinerte Hamburger Handelskonzern Otto Group hat im jüngsten Geschäftsjahr den Gewinn nahezu verdoppelt. Der Umsatz hingegen entwickelte sich rückläufig, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Konzernchefin Petra Scharner-Wolff sprach angesichts der schwachen Verbraucherstimmung von einem erfolgreichen Geschäftsjahr.

    Maßgeblich für den Umsatzrückgang war der Verkauf der Konzerntochter About You an Wettbewerber Zalando , der im Juli 2025 abgeschlossen wurde. Otto und Zalando sind in Deutschland die umsatzstärksten heimischen Onlinehändler. Eher schwach entwickelte sich zudem die Otto-Kleidungsmarke Bonprix, die unter der getrübten Konsumstimmung und zunehmendem Wettbewerb litt.

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    Der Umsatz ging um rund 7,4 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro zurück. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg von 276 auf 641 Millionen Euro. Nach Steuern verblieben 312 Millionen Euro.

    Scharner-Wolff erklärte den höheren Gewinn mit dem Wachstum der Plattform otto.de, dem Ergebnis des profitablen Finanzdienstleisters Eos und Kosteneinsparungen. Otto verdient im Plattformgeschäft ähnlich wie Amazon an Verkäufen und an Händlern, die die Plattform nutzen und Waren bewerben. Der von Verbraucherschützern kritisierte Finanzdienstleister Eos setzt international Forderungen durch.

    Das Geschäftsjahr der Otto Group schloss Ende Februar. Scharner-Wolff hatte im März vergangenen Jahres, also mit Beginn des Geschäftsjahres, die Konzernleitung übernommen./lkm/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 233,7 auf Tradegate (28. Mai 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +30,19 %/+42,61 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Zalando-Aktie: Leerverkaufsdaten (teilweise Reduktionen, bei Marshall Aufstockung) und mögliche Short-Coverings als Kurstreiber; fundamentale Argumente für Unterbewertung (FCF-Multiples, B2B-Servicemodelle, Management/Capital Returns); Übernahme-/Aufspaltungs-Spekulationen; technische Marken und Kursziele bei ca. 21,35–23,59 € (22,25 € als Ziel).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

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