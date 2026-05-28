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    ING

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    Geschäft mit Stammkunden statt Tagesgeld-Lockangebote

    Für Sie zusammengefasst
    • ING lehnt Lockangebote ab und setzt auf Bestand
    • Gezielte Zinsangebote sollen Abflüsse verhindern
    • KI soll Beratung personalisieren und Wachstum fördern
    ING - Geschäft mit Stammkunden statt Tagesgeld-Lockangebote
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Direktbank ING lässt sich von Lockangeboten der Konkurrenz nicht zu höheren Tagesgeldzinsen drängen. Natürlich wolle sein Haus die Zahl von gut zehn Millionen Kunden weiter steigern, sagte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy am Mittwochabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Dies allerdings "nicht um jeden Preis", nicht jede Aktion sei sinnvoll.

    Da Zinshopper nach Lockaktionen Gelder oft schnell wieder umschichten, setzt die ING Deutschland seit einiger Zeit intensiver auf Angebote für bestimmte Zielgruppen. So wurden zum Beispiel Kunden, die Geld vom Tagesgeldkonto abzogen, höhere Zinsen angeboten, um Gelder zu halten oder zurückzuholen.

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    Wachsende Konkurrenz um Sparkunden in Deutschland

    Erste Banken locken Neukunden mit vier Prozent Zinsen aufs Tagesgeld - zumindest für einige Monate: Die US-Großbank JPMorgan Chase mit ihrer digitalen Privatkundenbank Chase legte vor, die zum Deutsche-Bank-Konzern gehörende Norisbank zog nach. Auch Online-Broker wie Trade Republic machen etablierten Banken zunehmend Konkurrenz. Die ING bietet neuen Tagesgeldkunden derzeit 3,2 Prozent Zinsen für vier Monate.

    Mehr Geschäft mit bestehender Kundschaft - auch dank KI

    Nach Möglichkeit will die ING mehr Geschäft mit denjenigen machen, die schon Kunde bei dem Institut sind. Künstliche Intelligenz (KI) soll Beratung und Produkte besser machen. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) von 2.022 Erwachsenen, die YouGov im Auftrag der ING repräsentativ befragt hat, können sich eine rein digitale, KI-gestützte Beratung vorstellen. Stoy sagte, KI könne für die ING "der entscheidende Hebel sein, unsere zehn Millionen Kundinnen und Kunden noch besser, aktiver und personalisierter zu adressieren".

    Stoy betonte zugleich: "Wir haben genug Flexibilität, auf Marktgegebenheiten zu reagieren." Die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING, die über Jahre mit Zinsaktionen in Deutschland groß geworden ist, sehe sich "nicht limitiert im Wachstum durch Kampagnen". Als Bank müsse man sich aber gut überlegen, ob man Kunden anziehen möchte, die schnell die Bank wechseln, wenn es anderswo bessere Konditionen gibt./ben/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 257,5 auf Tradegate (28. Mai 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 77,55 Mrd..

    ING Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2580. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +1,73 %/+16,80 % bedeutet.




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