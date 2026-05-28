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    EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn genauer

    Für Sie zusammengefasst
    • Kommission prüft JD.com Übernahme MediaMarktSaturn
    • Bedenken wegen möglicher staatlicher Subventionen
    • EU hat Frist bis 2. Oktober für Entscheidung
    EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn genauer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission prüft die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genauer. "Die vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass JD.com möglicherweise ausländische Subventionen erhalten hat, die den EU-Binnenmarkt verzerren könnten", teilte die Brüsseler Behörde mit.

    Die Kommission habe Bedenken, dass Gelder an JD.com, die möglicherweise dem chinesischen Staat zuzurechnen seien, den Übernahmeprozess verzerrt haben könnten, indem sie JD.com ein höheres Angebot ermöglichten. Dabei gehe es um Vorzugsfinanzierungen, steuerliche Anreize und Zuschüsse.

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    Die Kommission hege zudem vorläufige Bedenken, dass "die Transaktion es dem fusionierten Unternehmen ermöglichen könnte, Investitions- und Geschäftsstrategien zu verfolgen, die sich auf die Wettbewerbsbedingungen im EU-Binnenmarkt auswirken könnten".

    Die EU-Kommission habe nun bis zum 2. Oktober Zeit für eine endgültige Entscheidung. Sie betonte, dass deren Ergebnis offen sei.

    JD.com hatte im vergangenen Sommer ein Übernahmeangebot abgegeben und sich wenige Monate später die Mehrheit der Ceconomy -Aktien gesichert. Behörden in mehreren Ländern prüfen die Übernahme, Entscheidungen aus Deutschland, Spanien und Österreich stehen noch aus. Aus Unternehmenskreisen hieß es, man rechne mit einer Gesamt-Freigabe in der zweiten Jahreshälfte.

    Europas größter Elektronik-Fachhändler

    MediaMarktSaturn ist Europas größter Elektronik-Fachhändler und nach Amazon , Otto und Zalando viertgrößter Onlineshop in Deutschland. Das Handelsunternehmen Ceconomy, zu dem die MediaMarktSaturn Retail Group heute zählt, entstand 2017 als Abspaltung von Metro.

    JD.com ist mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar (2024) laut dem Forschungsinstitut EHI größter chinesischer Handelskonzern und zählt auch weltweit zu den zehn größten. Die Gruppe, die etwa 570.000 Beschäftigte hat, ist unter anderem auch in den Bereichen Technologie, Logistik und Gesundheit tätig. In Deutschland ist das Engagement bislang überschaubar. Im März dieses Jahres startete JD.com den Onlineshop Joybuy./wea/DP/stk

     

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +30,25 %/+42,67 % bedeutet.




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