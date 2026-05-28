🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    2G Energy: Ein sehr großer Auftrag - und weitere könnten folgen

    2G Energy wird nach Darstellung von SMC-Research dank eines Großauftrags ab dem zweiten Halbjahr containerisierte Kraftwerke für Data Center mit einer kumulierten Leistung im niedrigen dreistelligen Megawattbereich liefern. Das hat zu einer optimistischen Prognose des Managements geführt – und weitere Großaufträge sind zudem in den nächsten Monaten denkbar. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin sein Kursziel deutlich erhöht und sein Kaufurteil bestätigt.

    2G Energy bieten sich laut SMC-Research zahlreiche attraktive Wachstumsopportunitäten. Das habe das Unternehmen jetzt mit einem spektakulären Großauftrag untermauert. Das Unternehmen werde in den nächsten Jahren an einen Kunden in Nordamerika containerisierte Kraftwerke mit einer Gesamtleistung im dreistelligen Megawatt-Bereich liefern.

    Das werde sich sehr positiv in den Zahlen zeigen. Im laufenden Jahr werden die Erlöse eher am oberen Ende der Zielrange von 440 bis 490 Mio. Euro liegen und für 2027 sei ein weiterer Schub auf 570 bis 620 Mio. Euro absehbar. Dann solle die EBIT-Marge auf mehr als 11 Prozent steigen.

    Die Analysten haben in Reaktion auf diese Aussichten ihre Schätzungen deutlich erhöht, wobei sie auch zumindest einen weiteren Großauftrag – allerdings noch vorsichtig – eingeplant haben, denn das Unternehmen habe für die nächsten Monate weitere große Abschlüsse in Aussicht gestellt. Mit Kapazitätserweiterungen am Stammsitz werde derzeit die Grundlage geschaffen, um diese Nachfrage auch bedienen zu können.

    Die Schätzungen der Analysten bewegen sich daher für 2027 umsatzseitig leicht oberhalb der Guidance, woraus sich – in Kombination mit dem Roll-over des Modells auf das neue Basisjahr 2026 – ein deutlich angehobenes Kursziel von 78,00 Euro ergebe Damit sehen die Analysten für die 2G-Aktie auch nach dem Kurssprung ein Aufwärtspotenzial von 13 Prozent und bestätigen ihre Einstufung mit „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.5.2026 um 12:15 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 28.05.2026 um 11:40 Uhr fertiggestellt und am 28.05.2026 um 12:00 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-28-SMC-Comment-2G_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 69,70EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 78,00 EUR


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    2G Energy: Ein sehr großer Auftrag - und weitere könnten folgen 2G Energy wird nach Darstellung von SMC-Research dank eines Großauftrags ab dem zweiten Halbjahr containerisierte Kraftwerke für Data Center mit einer kumulierten Leistung im niedrigen dreistelligen Megawattbereich liefern. Das hat zu einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     