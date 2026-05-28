Bayer unter Beschuss: US-Klage wirft Saatgut-Monopol vor

Der Kläger will Schadensersatz und eine einstweilige Verfügung zur Wiederherstellung des Wettbewerbs auf den betreffenden Märkten. Bayer wies die Vorwürfe am Mittwoch zurück. Die Anschuldigungen seien unbegründet und man werde vor Gericht darauf reagieren, teilte das Unternehmen mit. "Die Märkte für Betriebsmittel und Maissaatgut sind wettbewerbsfähig, fair und vielfältig", erklärte Bayer.

Das US-amerikanische Saatgutunternehmen Latham Quality hat Bayer verklagt, weil dieses angeblich den US-Markt für gentechnisch verändertes Maissaatgut monopolisiert. In der im April eingereichten und am Dienstag veröffentlichten Klage wirft der Kläger dem deutschen Unternehmen vor, für gentechnisch verändertes Maissaatgut überhöhte Preise verlangt und den Marktzugang für Generika mit diesem Merkmal unrechtmäßig verhindert zu haben. Die Klage wurde beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Missouri eingereicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der zentrale Vorwurf lautet: Bayer/Monsanto habe seine Kontrolle über das herbizidtolerante Genmerkmal NK603 genutzt, um den Markt für gentechnisch verändertes Hybrid-Maissaatgut in den USA abzuschotten. Laut Klage soll Bayer nach Ablauf des letzten Patents auf NK603 im Jahr 2022 weiter verhindert haben, dass unabhängige Saatgutunternehmen generische Alternativen entwickeln. Reuters berichtet, Latham behaupte außerdem, Bayer habe weiter Lizenzgebühren verlangt und Lizenzgebühren erhöht.

Brisant ist die Größenordnung: Laut der Klage tragen nahezu alle gentechnisch veränderten Hybrid-Maissorten in den USA das NK603-Merkmal. Das USDA gibt zudem an, dass derzeit rund 92 Prozent der US-Maisflächen mit herbizidtolerantem Saatgut bestellt werden. Nur eine Woche vor Bekanntwerden der Klage meldete das US-Justizministerium, Bayer habe im Rahmen einer laufenden Kartelluntersuchung problematische Klauseln aus seinem Premier Performance Program entfernt. Dabei ging es um ein Treueprogramm für unabhängige Saatgutunternehmen, die Bayer-Technologie lizenzieren. Bayer verpflichtete sich laut dem US-Justizministerium, bestimmte beanstandete Regelungen 7 Jahre lang nicht wieder einzuführen.

Die Zivilklage gegen Bayer wurde von Latham Quality, einem Saatgutunternehmen aus Iowa, bei einem Bundesgericht im US-Staat Missouri eingereicht. Sie strebt eine Sammelklage und eine dreifache Entschädigung für die laut dem Kläger erlittenen Schäden an. "Bayer hat die Macht, die Marktpreise zu kontrollieren und den Wettbewerb auszuschließen", heißt es in der Klageschrift. "Tatsächlich tut das Unternehmen das auch." Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will gegen wettbewerbswidriges Verhalten in den Lebensmittel-Lieferketten vorgehen.



Die Aktie von Bayer gibt am Donnerstag leicht nach und ist auf Tradegate (12:40 Uhr, MESZ) 1,37 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 37,46 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 37,42EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.