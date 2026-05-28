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    INDEX-MONITOR

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    Hochtief vor Dax-Aufnahme - Lufthansa zweiter Kandidat

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief nach starkem Lauf vor Dax-Aufstieg
    • Lufthansa wieder als möglicher Dax-Kandidat genannt
    • Dax-Überprüfung 3. Juni Änderungen ab 22. Juni
    INDEX-MONITOR - Hochtief vor Dax-Aufnahme - Lufthansa zweiter Kandidat
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie von Hochtief steht nach Einschätzung eines Index-Experten nach ihrem starken Lauf der vergangenen Monate vor dem Dax-Aufstieg. Einen zweiten Kandidaten sieht Pankaj Gupta von JPMorgan wie schon vor drei Monaten in der Lufthansa , die in den Leitindex zurückkehren könnte. Die Fluggesellschaft war mehr als 30 Jahre lang Dax-Mitglied gewesen, bevor sie 2020 die Corona-Pandemie den Platz kostete.

    Wie Gupta auf Basis der Schlusskurse vom 21. Mai schrieb, könnten in beiden Fällen die Regeln für den beschleunigten Aufstieg zur Geltung kommen. Diese orientieren sich am Rang der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes. Auf Basis vom 21. Mai stand Hochtief laut Gupta knapp über dem notwendigen Rang 33, die Lufthansa knapp darunter. Als Abstiegskandidaten nannte der Experte neben dem Online-Händler Zalando die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE .

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    In den unterhalb des Dax angesiedelten Indizes der Dax-Familie dürfte es dem Experten zufolge zudem weitere Änderungen geben. Im MDax erwartet Gupta, dass Suss Microtec aus dem SDax Redcare Pharmacy verdrängen wird.

    Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. Der nächste Termin ist Mittwoch, der 3. Juni. In Kraft treten etwaige Änderungen dann am Montag, dem 22. Juni.

    Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./tih/gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 476,4 auf Tradegate (28. Mai 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,91 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,32 %/+8,88 % bedeutet.




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