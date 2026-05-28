Milliardenverlust trotz E-Auto-Boom: Was bei XPeng schiefläuft

XPeng lieferte zwischen Januar und März insgesamt 62.682 Fahrzeuge aus. Das waren 33,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Noch im vierten Quartal 2025 hatte der Konzern mehr als 116.000 Fahrzeuge ausgeliefert.

Der chinesische Elektroautobauer XPeng ist schwach in das Jahr 2026 gestartet. Wie das Unternehmen mitteilte, brachen die Fahrzeugauslieferungen im erste Quartal deutlich ein. Gleichzeitig fiel der Konzern nach einem profitablen Schlussquartal 2025 wieder tief in die roten Zahlen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch beim Umsatz musste XPeng einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Die Erlöse sanken laut Unternehmensangaben auf 13,03 Milliarden Renminbi (rund 1,655 Milliarden Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Minus von 17,6 Prozent. Gegenüber dem starken Vorquartal brach der Umsatz sogar um 41,4 Prozent ein.

An der Börse kamen die Zahlen dennoch vergleichsweise gut an: Die XPeng-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 2,95 Prozent auf 16,95 US-Dollar zu (Stand 13:00 Uhr MESZ), während das Papier in Hongkong mit einem Plus von 5,57 Prozent aus dem Handel ging (Stand 10:08 Uhr MESZ). Anleger setzen möglicherweise darauf, dass die jüngst bekanntgewordene Unterstützung durch einen staatlichen Investmentfonds der chinesischen Provinz Guangdong dem Unternehmen zusätzlichen Rückenwind geben könnte. XPeng gehört zu den ersten Unternehmen, die für eine Beteiligung durch den auf Zukunftsindustrien spezialisierten Fonds ausgewählt wurden, wie Reuters berichtete.

Fahrzeuggeschäft deutlich schwächer

Besonders stark litt das Kerngeschäft mit Elektroautos. Die Einnahmen aus Fahrzeugverkäufen fielen auf 11 Milliarden Renminbi (rund 1,397 Milliarden Euro). Das entsprach einem Rückgang von 23,5 Prozent im Jahresvergleich.

Unter dem Strich meldete XPeng einen Nettoverlust von 1,78 Milliarden Renminbi (rund 226,2 Millionen Euro). Im Vorjahresquartal hatte der Verlust noch bei 660 Millionen Renminbi gelegen. Im Schlussquartal 2025 hatte XPeng dagegen sogar einen Gewinn von 380 Millionen Renminbi erzielt.

Auch bereinigt um Sondereffekte blieb der Konzern klar defizitär. Der sogenannte Non-GAAP-Nettoverlust lag bei 1,69 Milliarden Renminbi (rund 214,8 Millionen Euro).

Marge bleibt überraschend stabil

Trotz der schwachen Entwicklung konnte XPeng seine Profitabilität im Fahrzeuggeschäft vergleichsweise stabil halten. Die Bruttomarge lag im ersten Quartal bei 20,6 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch 15,6 Prozent betragen. Die Fahrzeugmarge erreichte 12,1 Prozent nach 10,5 Prozent im Vorjahr.

Der Konzern verfügt weiterhin über hohe Finanzreserven. Zum 31. März 2026 lagen die liquiden Mittel nach Unternehmensangaben bei 42,09 Milliarden Renminbi (rund 5,348 Milliarden Euro). Ende 2025 verfügte XPeng noch über 47,66 Milliarden Renminbi.

Parallel baut der Hersteller sein Vertriebs- und Ladenetz weiter aus. XPeng betrieb Ende März 733 Verkaufsstandorte in 256 Städten. Das Netz eigener Ladestationen umfasste 3.455 Standorte, darunter 2.398 Schnellladestationen.

Unser Aktienexperte Markus Weingran hat sich in dieser Woche mal die chinesischen Autobauer zur Brust genommen. Wenn Sie wissen möchten, wie er die Lage im Reich der Mitte beurteilt, dann schauen Sie doch mal in die Sendung rein.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die XPeng ADR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 14,70EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,31 $ , was einem Rückgang von -6,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer