Dollar Tree Aktie mit Kurssprung +11,15 % - 28.05.2026

Die Dollar Tree Aktie konnte bisher um +11,15 % auf 91,36€ zulegen. Das sind +9,17 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dollar Tree Aktie. Nach einem Plus von +2,02 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 91,36€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Dollar Tree ist ein US-Discount-Einzelhändler mit Fokus auf Ein-Preis-Strategie (meist 1,25 $) für Haushaltswaren, Snacks, Deko und Saisonartikel. Über die Kette Family Dollar auch im Niedrigpreis-Segment aktiv. Starke Präsenz in Nordamerika, Wettbewerber sind u.a. Dollar General, Walmart, Target. USP: konsequentes Discount-Image, hohe Filialdichte, starke Position in einkommensschwächeren Regionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Dollar Tree Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,17 %.

Allein seit letzter Woche ist die Dollar Tree Aktie damit um +15,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Dollar Tree auf -20,87 %.

Während Dollar Tree heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,32 %.

Dollar Tree Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,22 % 1 Monat +10,20 % 3 Monate -22,17 % 1 Jahr +5,01 %

Informationen zur Dollar Tree Aktie

Stand: 28.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 195 Mio. Dollar Tree Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,87 Mrd.EUR € wert.

Dollar Tree, Inc. (NASDAQ: DLTR) today reported financial results for its first quarter ended May 2, 2026. “Our first quarter results reflect continued progress across the business and demonstrate the strength of Dollar Tree’s position as the …

DoorDash (NASDAQ: DASH), the local commerce platform, and Dollar Tree, Inc. (NASDAQ: DLTR), one of North America’s largest value retailers, today announced a new partnership to offer on-demand delivery from Dollar Tree’s full U.S. store footprint on …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Target, TJX Companies und Co.

Target, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,63 %. TJX Companies notiert im Plus, mit +0,37 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,67 %.

Dollar Tree Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dollar Tree Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar Tree Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.