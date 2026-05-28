Abverkauf bei Gold -1,63 % in 24h

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Sentiment: Kurzfristig gab es Hinweise auf einen leichten Kursrückgang in den letzten 14 Tagen (etwa 100 USD). Langfristig wird Gold als Reaktion auf Vertrauensverlust in USD/US-Staatsanleihen diskutiert; bullische Ziele von 5.000–9.000 USD pro Unze genannt. Technische Signale bleiben uneinheitlich; Fundamentaldaten bleiben relevant.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.950,03USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.383,36USD ein Wert von 2.247,85USD geworden – ein Gewinn von +124,78 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.