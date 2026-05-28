Silberpreis bricht ein jetzt 73,00 USD

wallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment gemischt, von hoher Volatilität geprägt. In 14 Tagen 2–5 USD tägliche Moves; technische Marken wie Gap um 68 USD; aktueller Bezug um 71,89 €; einige sehen Abwärtsziele (z. B. 96 USD), andere warnen vor übereilten Trades. Öl/Inflation bleibende Treiber.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 28,33192USD. Heute notiert Silber bei 73,00USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.576,53USD wert – ein Zuwachs von +157,65 %.

Silber bricht kräftig ein:auf 73,00. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.