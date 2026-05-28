60 Milliarden Euro Plan: Stellantis setzt alles auf neue Nutzfahrzeuge

Der Plan beinhaltet die Einführung neuer Plattformen für mittelgroße und große Transporter, die verschiedene Antriebsoptionen bieten werden, darunter batterieelektrische, Hybrid- und Verbrennungsmotortechnologien. Im Zuge der Modellüberarbeitung wird ein aktualisierter Kleintransporter auf den Markt gebracht, ein Kompakttransporter erneuert und zwei neue batterieelektrische Antriebe für die gesamte Modellpalette eingeführt.

Stellantis kündigte an, bis 2030 elf neue Nutzfahrzeuge auf den Markt zu bringen. Dies sei Teil eines strategischen Plans zur Stärkung der Position von Stellantis in diesem Sektor. Stellantis Pro One, die auf Nutzfahrzeuge spezialisierte Einheit des Konzerns, wird sowohl überarbeitete Modelle als auch neue Fahrzeuge in bisher nicht bedienten Segmenten auf den Markt bringen, wie Dow Jones berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es den Ausbau seines globalen Pickup-Portfolios beschleunigt, mit einer Erneuerung der kleinen und kompakten Pickups Fiat Strada und Fiat Toro in Südamerika sowie der Einführung des neuen Ram Rampage in Nordamerika. Gleichzeitig wird Stellantis Pro One sein Angebot an Full-Size-Pickups in Nordamerika komplett erneuern.

"Mit Blick auf die Zukunft stellt das Segment der mittelgroßen Pickups eine wichtige strategische Priorität und eine bedeutende Chance zur Ausweitung der Marktabdeckung dar, hieß es. Stellantis Pro One wird dieses Segment bedienen, indem es im Rahmen einer bereits bestehenden strategischen Partnerschaft ein neues Produkt entwickelt und gleichzeitig einen neuen Ram-Pickup der Mittelklasse für den nordamerikanischen Markt einführt.

Das Unternehmen kündigte an, im September auch ein neues autonomes Konzeptfahrzeug namens "Box on Wheels" vorzustellen. Das Vorhaben ist Teil des neuen FaSTLAne-2030-Plans, mit dem Stellantis nach schwachen Jahren wieder Wachstum und Marge liefern will. Der Konzern hat dafür einen 5-Jahres-Plan über 60 Milliarden Euro vorgestellt. Bis 2030 sollen konzernweit mehr als 60 neue Modelle und 50 größere Modellüberarbeitungen kommen. Pro One, also das Nutzfahrzeuggeschäft, gehört neben Jeep, Ram, Peugeot und Fiat zu den Bereichen, auf die 70 Prozent der Marken- und Produktinvestitionen gelenkt werden sollen.

Für Pro One ist der Plan strategisch wichtig, weil Stellantis hier bereits stark ist. Die Einheit ist nach eigenen Angaben in Europa, Südamerika sowie Nahost/Afrika Marktführer und in Nordamerika die Nummer 3. Das Nutzfahrzeuggeschäft läuft über Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram und Vauxhall. Stellantis spricht von rund 20.000 spezialisierten Kontaktpunkten für professionelle Kunden.

Der neue Vorstoß zielt nicht nur auf klassische Transporter, sondern auf ein breiteres Nutzfahrzeug-Ökosystem: neue Van-Generationen, Pickups, elektrische Antriebe, Hybridlösungen, Verbrenner, Softwaredienste, Flottenmanagement und autonome Konzepte. Stellantis hatte schon zuvor für Pro One das Ziel ausgegeben, den Umsatz zu verdoppeln und bis 2030 einen Elektroanteil von 40 Prozent zu erreichen; dazu zählen Batterie-, Wasserstoff-Brennstoffzellen- und Range-Extender-Technologien.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 6,947EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.