Eureka Metals Corp. beauftragt IOS Geosciences als Projektmanager für das Projekt Tyee

Vancouver, British Columbia – 28. Mai 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S58) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass IOS Geosciences („IOS“) als Projektmanager für die vom Unternehmen für 2026 geplanten Explorationskampagnen auf seinem Projekt Tyee in der Region Havre-St-Pierre in Québec beauftragt wurde.

IOS wird Eurekas Explorationstätigkeiten im Sommer auf Tyee beaufsichtigen und koordinieren. Das umfasst auch Feldlogistik, Besetzung von technischem Personal, geologische Dienstleistungen, Koordination von Auftragnehmern, Probenprogramme, Datenverwaltung und damit verbundene operative Supportleistungen. IOS verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Explorationsprogrammen in ganz Québec, einschließlich in entlegenen und logistisch herausfordernden Umgebungen, und hat zahlreiche Projekte im Bereich kritischer Mineralien und Industriemineralien in der gesamten Provinz unterstützt.

„Einen sehr erfahrenen technischen und operativen Partner mit Sitz in Québec zu haben, ist äußerst wichtig, während wir das Projekt Tyee voranbringen“, sagte Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka. „IOS verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der regionalen Exploration, starke operative Fähigkeiten und ein bewährtes Netzwerk an Mitarbeitern und Auftragnehmern in ganz Québec. Wir sind davon überzeugt, dass ihre Mitwirkung die Umsetzung unserer Explorationsprogramme 2026 erheblich stärken wird.“

Über IOS Geosciences

IOS, das seit 1992 in ganz Québec tätig ist, ist ein führendes geologisches Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Mineralienexploration, das integrierte technische, betriebliche und labortechnische Lösungen für Mineralienexplorationsunternehmen, Bergbauunternehmen, Ingenieurbüros, öffentliche Einrichtungen, Industrieentwickler und unabhängige Prospektoren bietet.

IOS ist für seine interdisziplinäre Expertise bekannt und bietet seinen Kunden umfangreiche Unterstützung in allen Phasen von Explorationsprogrammen, darunter geologische Dienstleistungen, Projektmanagement, Feldlogistik, Beprobung, Management von Bergbaucamps, Geochemie, angewandte Mineralogie, GIS-Integration und Unterstützung bei NI 43-101-konformen technischen Berichten.