Bekanntgabe der Shaw-Preisträger 2026

Der Shaw-Preis in Astronomie wird zu gleichen Teilen verliehen an

Ken'ichi Nomoto

Emeritierter Professor und leitender Gastwissenschaftler des Kavli-Instituts für Physik und Mathematik des Universums, Universität Tokio, Japan und

Stanford Woosley

Professor für Astronomie und Astrophysik, Universität von Kalifornien, Santa Cruz, USA

für ihre Studien über Sternexplosionen und den Ursprung der Elemente.

Der Shaw-Preis in Biowissenschaften und Medizin wird zu gleichen Teilen verliehen an

Anne Dejean

Emeritierte Professorin, Institut Pasteur, Frankreich

Hugues de Thé

Professor und Lehrstuhl für Zelluläre und Molekulare Onkologie, Collège de France und

Zhu Chen

Professor, Ruijin-Krankenhaus, Medizinische Fakultät, Shanghai Jiao Tong Universität, VRC

für die Entdeckung der molekularen und zellulären Grundlagen der akuten promyelozytären Leukämie und die Entwicklung einer synergistischen zielgerichteten Therapie, die die Krankheit von einer der tödlichsten zu einer der heilbarsten Krebsarten gemacht hat.

Der Shaw-Preis für mathematische Wissenschaften wird zu gleichen Teilen verliehen an

Emmanuel Candès

Der Barnum-Simons-Lehrstuhl für Mathematik und Statistik, Stanford University, USA und

Camillo De Lellis

IBM von Neumann Professor, Fakultät für Mathematik, Institute for Advanced Study, Princeton, USA

für ihre bahnbrechenden Beiträge zum Einsatz tiefgreifender Techniken der mathematischen Analyse, um einerseits angewandte Probleme in der Informationstheorie, der Signalverarbeitung und der Statistik genau zu verstehen und andererseits Singularitäten in der geometrischen Maßtheorie und der Strömungsdynamik zu untersuchen.

Mittwoch, 27. Mai 2026. Auf der heutigen Pressekonferenz in Hongkong gab die Shaw-Preis-Stiftung die Shaw-Preisträger für 2026 bekannt. Die Informationen wurden auf der Website www.shawprize.org um 15:30 Uhr Hongkong-Zeit (07:30 Uhr GMT) veröffentlicht.

Der Shaw-Preis besteht aus vier jährlichen Preisen – Astronomie, Biowissenschaften und Medizin sowie mathematische Wissenschaften –, die seit 2004 verliehen werden, sowie dem neu eingeführten Preis für Informatik, der ab 2027 vergeben wird. Sie sind mit jeweils 1,2 Millionen US-Dollar dotiert. Der Preis wird in diesem Jahr zum dreiundzwanzigsten Mal verliehen, und das Datum der Preisverleihung wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2988489/SP26_PressCon_Banners_260422_Laureates_Photos_ENG_1280_News_with_logo.jpg

Dies ist eine übersetzte Fassung. Zur Gewährleistung der fachlichen Genauigkeit beziehen Sie sich bitte auf die englische Originalfassung.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bekanntgabe-der-shaw-preistrager-2026-302784390.html