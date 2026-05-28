Fraport startet Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Baket
Die Fraport AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm, um das aktuelle Mitarbeiterbeteiligungsprogramm zu bedienen und setzt dabei auf klare Regeln und einen unabhängigen Dienstleister.
Foto: Silas Stein - dpa
- Fraport AG führt einen Aktienrückkauf durch, um Verpflichtungen aus dem diesjährigen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm zu erfüllen.
- Bis zu 75.000 eigene Aktien werden erworben (ca. 0,081 % des Grundkapitals).
- Der Gesamtkaufpreis beträgt bis zu 5,2 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten).
- Rückkaufzeitraum: 01.06.2026 bis spätestens 30.06.2026.
- Durchführung durch einen unabhängigen Finanzdienstleister nach den Safe‑Harbour-Regelungen (VO (EU) Nr. 596/2014 und Delegierte VO (EU) 2016/1052).
- Kaufbedingungen: Erwerb nur zu Marktpreisen (nicht über dem letzten unabhängigen Abschluss bzw. höchsten unabhängigen Angebot) und maximal 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens pro Handelstag (Basis: April 2026).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Fraport ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Fraport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 70,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.977,91PKT (-0,30 %).
-0,21 %
+5,62 %
-0,21 %
-13,02 %
+18,40 %
+48,25 %
+21,76 %
+36,52 %
+216,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte