JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das Betreiben von Essenslieferdiensten sei zunehmend ein technologisches Rennen, und vergleichbare Produkte, Daten und Umsetzungslösungen seien tief hängende Früchte für die Synergie-Ernte, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag anlässlich der Aufstockung der direkten Beteiligung von Uber auf fast ein Viertel an Delivery Hero. Die regulatorische Prüfung einer Übernahme dürfte sich allerdings lange hinziehen, das Timing sei kaum kalkulierbar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,54 % und einem Kurs von 38,04EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
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