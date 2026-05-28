BARCLAYS stuft Ferrari auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Henning Cosman hat sich auch nicht gerade in das Design des neuen Elektromodells Luce verliebt, wie er am Mittwochabend hinsichtlich der schwachen Kursreaktion auf die Einführung schrieb. Er lobte die Italiener aber für ihren Mut. Er erinnerte an ein Zitat von Theodore Roosevelt, wonach es das Schlimmste wäre, es nie versucht zu haben. Die aktuelle Situation von Ferrari passe perfekt zu dem vom ehemaligen Harvard-Professor Clayton Christensen beschrieben Phänomen des "Innovator's Dilemma". Ferrari wolle daher "neu denken" statt bloß zu "ersetzen"./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 288,7EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 355

Kursziel alt: 355

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 355,00 € , was eine Steigerung von +23,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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