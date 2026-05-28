UBS stuft Aroundtown auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Boissier attestierte dem Immobilienunternehmen am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht ein stabiles Mietwachstum bei konstanten Leerständen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 2,55EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Boissier

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,45

Kursziel alt: 2,45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2,45 € , was einem Rückgang von -4,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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