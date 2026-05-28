UBS stuft Aroundtown auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Boissier attestierte dem Immobilienunternehmen am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht ein stabiles Mietwachstum bei konstanten Leerständen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 2,55EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Charles Boissier
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2,45
Kursziel alt: 2,45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Boissier
Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2,45
Kursziel alt: 2,45
Währung: EUR
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