DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Die Verantwortlichen des Bahntechnikkonzerns hätten einen zuversichtlichen Eindruck hinterlassen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur "dbAccess European Champions Conference". Mit dem Preisauftrieb komme das Unternehmen klar./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,00EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

