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    Nicht nur Rocket Lab

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    Milliardenrausch um SpaceX – und diese Aktien könnten heimlich profitieren

    Der geplante SpaceX-Börsengang entfacht neue Euphorie an den Märkten. Doch einige große Raumfahrtplayer blieben bislang überraschend ruhig.

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    Nicht nur Rocket Lab - Milliardenrausch um SpaceX – und diese Aktien könnten heimlich profitieren
    Foto: JOE MARINO - picture alliance / newscom

    Der erwartete Börsengang von SpaceX sorgt an den Finanzmärkten für immer mehr Fantasie, wie Barron's berichtet. Anleger wetten darauf, dass Elon Musks Raumfahrtkonzern die Branche dauerhaft verändern könnte. Während spezialisierte Weltraumfirmen bereits massiv gestiegen sind, blieben andere Unternehmen mit großem Raumfahrtgeschäft bislang vergleichsweise unbeachtet.

    Anleger feiern das neue Raumfahrt-Zeitalter

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    Im Zentrum der Euphorie steht die Aussicht auf einen gigantischen Börsengang. SpaceX könnte laut Barron's mehr als 75 Milliarden US-Dollar einsammeln und mit über 2 Billionen US-Dollar bewertet werden.

    Der Konzern hat Investoren zuletzt gezeigt, welches Potenzial günstige Raketentechnologie entfalten kann. Mit dem Satelliteninternet Starlink erzielt SpaceX inzwischen Milliardenbeträge beim operativen Gewinn. Zudem treibt das Unternehmen Projekte rund um künstliche Intelligenz und weltraumgestützte Rechenzentren voran.

    Die Folge: Viele reine Raumfahrtaktien explodierten förmlich. Die Papiere von Rocket Lab und AST SpaceMobile legten innerhalb eines Monats um rund 80 beziehungsweise 70 Prozent zu.

    Trotz fehlender Gewinne bewerten Anleger die Firmen inzwischen extrem hoch. Rocket Lab wird mit rund dem 120-Fachen des Jahresumsatzes gehandelt. Bei AST SpaceMobile liegt das Verhältnis sogar bei rund dem 420-Fachen.

    Andrew Chanin, Chef des ETF-Anbieters ProcureAM, sieht darin einen grundlegenden Wandel der Branche. "Das ist gewissermaßen das erste Mal, dass die Branche wirklich in einem reiferen Licht dargestellt wird, und vielleicht auch eine echte Neubewertung des Raumfahrtsektors als etwas, das gekommen ist, um zu bleiben", sagte er gegenüber Barron's.

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    Alte Industriekonzerne könnten profitieren

    Während viele reine Raumfahrtfirmen bereits stark gestiegen sind, sehen Marktbeobachter noch Chancen bei klassischen Rüstungs- und Industriekonzernen.

    Zu den möglichen Profiteuren zählen Airbus, Boeing, Safran und Lockheed Martin. Airbus und Safran kontrollieren gemeinsam Ariane Group, die Europa den Zugang zum All sichert. Boeing und Lockheed Martin halten jeweils Anteile am Raumfahrtunternehmen ULA.

    Vor allem Europa investiert derzeit stärker in militärische Raumfahrtprojekte. Micah Walter-Range von Space Investment Services erwartet deshalb Vorteile für Airbus sowie für Leonardo und Thales. Er verweist zudem auf mögliche Kooperationen der Europäischen Weltraumorganisation mit den USA bei Mondprojekten.

    Die Kursentwicklung blieb bei diesen Konzernen bislang jedoch deutlich moderater. Die Gruppe gewann innerhalb der vergangenen 12 Monate lediglich rund 9 Prozent.

    Walter-Range glaubt dennoch an Nachholeffekte. "Bei den meisten dieser Unternehmen wird es länger dauern, bis sie von der Erholung des Sektors profitieren können", sagte er Barron's. Anleger würden derzeit vor allem darauf spekulieren, dass reine Raumfahrtfirmen große Aufträge erhalten.

    Auch Alphabet rückt in den Fokus

    Selbst Alphabet könnte indirekt vom SpaceX-Hype profitieren. Der Google-Konzern hält möglicherweise weiterhin eine Beteiligung im Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar an SpaceX. Hintergrund ist ein Investment aus dem Jahr 2015.

    Allerdings spielt der Anteil gemessen an Alphabets Gesamtwert bislang nur eine kleine Rolle. Er entspräche lediglich etwa 2 Prozent der Marktkapitalisierung.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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