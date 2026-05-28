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    Uranium Energy Corp gibt Ernennung eines Vice President, Government Affairs bekannt

    Uranium Energy Corp gibt Ernennung eines Vice President, Government Affairs bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

     

    Corpus Christi, Texas, 28. Mai 2026 – Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“) https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... freut sich, die Ernennung von Bradley Williams zum Vizepräsidenten für Regierungsangelegenheiten bekannt zu geben. Die Einstellung von Herrn Williams unterstützt die Vision von UEC, das Unternehmen als US-Marktführer im vorderen Bereich des Kernbrennstoffkreislaufs zu etablieren, und stärkt seine Präsenz in Washington, D.C.

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    Amir Adnani, President und CEO, erklärte:

     

    „Wir freuen uns sehr, Brad in einer Zeit des transformativen Wachstums für das Unternehmen im UEC-Team willkommen zu heißen. Die Kernenergie wird zunehmend als eine entscheidende Säule der Energie- und nationalen Sicherheitsagenda der Regierung anerkannt. Wir sind stolz darauf, im Zentrum dieser Bemühungen zu stehen.“

     

    „Während wir unsere Vision, der nationale Marktführer der USA im vorderen Bereich des Kernbrennstoffkreislaufs zu werden, weiter vorantreiben, sind wir uns bewusst, dass diese Ambitionen eine starke und nachhaltige Präsenz in Washington erfordern, einschließlich einer effektiven Zusammenarbeit sowohl mit der Regierung als auch mit dem Kongress.“

     

    „Brad ist in einzigartiger Weise geeignet, diese Bemühungen mitzugestalten. Wir sind zuversichtlich, dass er unsere Zusammenarbeit mit der Regierung stärken und unsere strategischen Prioritäten vorantreiben wird.“

     

    Herr Williams verfügt über 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Nukleartechnologie und Energiepolitik, die sich über das Energieministerium, nationale Forschungslabore und den Kongress der Vereinigten Staaten erstrecken. Zuletzt war er als leitender politischer Berater und Leiter für Energiepolitik und strategische Analyse am Idaho National Laboratory tätig, wo er maßgeblich zur Weiterentwicklung der nationalen Kernenergiepolitik beitrug, unter anderem durch die Leitung der Entwicklung der Strategie des US-Energieministeriums für den Kernbrennstoffkreislauf und die Abfallentsorgung.

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