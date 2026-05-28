DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Mit den Briten sei vor allem die Strategie angesichts der Pharma-Preisentwicklung in Europa diskutiert worden, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur "dbAccess European Champions Conference"./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 158,2EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.