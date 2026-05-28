Fortuna veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025

Vancouver, 28. Mai 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining- ... – freut sich, die Veröffentlichung seines achten jährlichen Nachhaltigkeitsberichts bekannt zu geben, der die Fortschritte des Jahres 2025 in den Bereichen Unternehmensführung, Unternehmensstrategie, Risikomanagement und operative Leistung hervorhebt.

Der Bericht unterstreicht Fortunas anhaltenden Fokus auf die Nachhaltigkeitsprioritäten, die für das Unternehmen und seine Stakeholder am wesentlichsten sind, und spiegelt ein Jahr der Portfoliokonsolidierung, gestärkter Systeme und operativer Disziplin wider.

Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, erklärte: „2025 war für Fortuna ein Jahr bedeutender Fortschritte, in dem wir unsere operative und Nachhaltigkeitsleistung gestärkt und gleichzeitig wichtige strategische Wachstumsprioritäten vorangetrieben haben. Gleichzeitig wurden wir auf tragische Weise daran erinnert, dass unser Engagement für ‚Zero Harm‘ unerschütterlich bleiben muss. Nachhaltigkeit ist in jeden Aspekt unseres Geschäfts eingebettet, leitet unsere Entscheidungsfindung und bekräftigt unser langfristiges Engagement für unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinden und einen verantwortungsvollen Bergbau.“

Julien Baudrand, Senior Vice President of Sustainability, kommentierte: „Im Jahr 2025 haben wir uns darauf konzentriert, die Systeme, Kontrollen und Verhaltensweisen zu stärken, um sicherzustellen, dass unsere Nachhaltigkeitsleistung in allen unseren Betrieben konsequent umgesetzt wird. Wir haben greifbare Fortschritte in den Bereichen kritisches Risikomanagement, Wasser- und Abraum-Governance sowie Klimaschutzmaßnahmen erzielt. Diese Bemühungen stärken unsere Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Risiken proaktiv zu managen und gleichzeitig die Entwicklung neuer Projekte zu unterstützen.“

Strategische Höhepunkte

Im Jahr 2025 hat Fortuna seine Kultur des Nachhaltigkeitsmanagements durch die Umsetzung mehrerer wichtiger Initiativen weiter gestärkt, darunter:

Stärkung des Gesundheits- und Sicherheitsansatzes von Fortuna durch das Programm zum Management kritischer Risiken, aktive Führungsinitiativen vor Ort und praktische Schulungsprogramme.

Vorantreiben unserer Projekte im Bereich erneuerbare Energien, die dazu beitragen, die Energiekosten vor dem Hintergrund steigender Brennstoffpreise sowie unsere Treibhausgasemissionen zu senken, darunter die Solarkraftwerke an den Minen Lindero und Séguéla. Weiterentwicklung der Abraummanagementpraktiken in Übereinstimmung mit dem Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM).

Integration des Goldprojekts Diamba Sud in Fortunas Nachhaltigkeitsrahmen und Vorantreiben von Programmen, um ein hohes Maß an Baureife sicherzustellen.

Wichtige Fakten und Zahlen aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2025:

Unternehmensführung

63 % der Vorstandsmitglieder verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit und ESG

37,5 % der Vorstandsmitglieder sind Frauen

30 % der kurzfristigen Leistungsprämien für Führungskräfte sind an die Nachhaltigkeitsleistung gekoppelt

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Ein tödlicher Unfall mit einem Subunternehmer

Häufigkeitsrate der Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTIFR): 0,00

Gesamtunfallhäufigkeitsrate (TRIFR): 0,74

100 % der in Betrieb befindlichen Bergwerke sind nach ISO 45001 zertifiziert

Arbeitsbeziehungen, Menschenrechte und Geschäftsethik

Keine bestätigten Fälle von Menschenrechtsverletzungen oder Korruption

Insgesamt 4.286 Beschäftigte (Mitarbeiter und Auftragnehmer)

14 % weibliche Beschäftigte

18 % Frauenanteil in Führungspositionen

93 % inländische Mitarbeiter

Beziehungen zur Gemeinde

Keine nennenswerten Konflikte mit der Gemeinde oder nicht-technische Verzögerungen

258 Millionen US-Dollar an Beiträgen an Regierungen

4,36 Millionen US-Dollar in Gemeinschaftsprogramme investiert

33 % der Mitarbeiter stammen aus lokalen Gemeinden

Umwelt

Keine nennenswerten Umweltverschmutzungen

Keine Verstöße gegen wasserrechtliche Vorschriften

100 % der in Betrieb befindlichen Minen nach ISO 14001 zertifiziert

Kohlenstoffintensität: 0,41 tCO₂e pro Unze Goldäquivalent

17 % des Energieverbrauchs stammen aus erneuerbaren Quellen

Wasserverbrauchsintensität: 0,19 m³ pro Tonne

65 % des Wassers werden recycelt oder wiederverwendet

Ausblick auf 2026

Auch im Jahr 2026 liegen die Nachhaltigkeitsprioritäten von Fortuna weiterhin auf der Stärkung der betrieblichen Disziplin, des Risikomanagements und der langfristigen Widerstandsfähigkeit im gesamten Unternehmen. Zu den wichtigsten Prioritäten gehören:

Die weitere Verbesserung der Effektivität und Konsistenz des kritischen Risikomanagements, mit besonderem Schwerpunkt auf Überprüfungsmaßnahmen vor Ort und der Gesundheits- und Sicherheitsleistung von Auftragnehmern.

Weiterentwicklung der Wasser- und Abraum-Governance bei gleichzeitiger Fortsetzung der Integration physischer Klimarisikoaspekte in den Bergbaubetrieb und in Entwicklungsprojekte.

Konsolidierung der Nachhaltigkeitssysteme im gesamten Portfolio, einschließlich Vorbereitungsinitiativen in Diamba Sud, um sicherzustellen, dass soziale und ökologische Aspekte bereits in den frühesten Entwicklungsphasen berücksichtigt werden.

Stärkung der Verhaltensweisen, Systeme und Fähigkeiten, die die gesellschaftliche Akzeptanz des Unternehmens untermauern, insbesondere in Bereichen, in denen Wassermanagement, Landnutzung und Erwartungen der Gemeinden aufeinandertreffen.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 hebt zudem Erfolgsgeschichten und Nachhaltigkeitsleistungen in den Minen und Projekten von Fortuna in Lateinamerika und Westafrika hervor und spiegelt damit die weitreichenden Auswirkungen der Aktivitäten des Unternehmens wider. Der Bericht zeigt, wie eine starke operative Leistung zu bedeutenden sozialen und ökologischen Ergebnissen führen, lokale Gemeinschaften stärken und gemeinsame Nachhaltigkeitsprioritäten unterstützen kann.

Im Rahmen seines Bekenntnisses zur Transparenz erstellt Fortuna seine Offenlegungen unter Verwendung international anerkannter Standards und Leitlinien, darunter SASB, IFRS S1, GRI und TCFD, und treibt gleichzeitig die Angleichung an IFRS S2 weiter voran. Das Unternehmen stellt zudem erweiterte Nachhaltigkeitsdaten über sein „Sustainability Data Book“ und das „Interactive Analyst Center“ zur Verfügung, die detaillierte Informationen zur Leistung auf Standortebene und auf Unternehmensebene bieten.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 von Fortuna ist auf unserer Website unter www.fortunamining.com verfügbar.

Fragen und Rückmeldungen sind willkommen unter: sustainability@fmcmail.com

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Aktivitäten und Beziehungen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsamen Mehrwert für unsere Stakeholder. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen zu den Nachhaltigkeitsplänen, -zielen, -strategien und -vorgaben des Unternehmens, wie beispielsweise das Streben nach einem unfallfreien Arbeitsplatz, die Umsetzung des Global Industry Standard for Tailings Management und die Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks. Häufig, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „in Erwägung ziehen“, „anstreben“, „planen“, „Ziel“, „Budget“, „Anstreben“, „Absicht“, „schätzen“, „könnte“, „sollte“, „könnte“, „zukünftig“ und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Bergbauregelungen in den Betriebsgebieten des Unternehmens, einschließlich solcher in Bezug auf Genehmigungen und Zulassungen, Umwelt- und Abraummanagement, Arbeitskräfte, Handelsbeziehungen und Transport, sowie weitere Faktoren wie Unfälle, Ausfälle von Ausrüstung und Umweltrisiken; ebenso wie die unter „Beschreibung des Geschäfts – Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens erörtert werden, das auf dem Unternehmensprofil auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die fortgesetzte Verfügbarkeit von Wasser- und Energieressourcen an den Betriebsstätten des Unternehmens; die finanziellen und physischen Auswirkungen des Klimawandels und von Klimaschutzinitiativen auf die Märkte und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Verfügbarkeit und Wirksamkeit von Technologien, die zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele und -strategien des Unternehmens erforderlich sind; die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und -reservenabschätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens stehen werden; und dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften beeinträchtigen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 7,988EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.