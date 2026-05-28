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    Amnesty

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    Mehr als 6.000 Festnahmen im Iran seit Kriegsbeginn

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 6000 Festnahmen im Iran seit Kriegsbeginn
    • 39 politische Todesurteile im selben Zeitraum
    • Nahezu totale Internetsperre fast drei Monate
    Amnesty - Mehr als 6.000 Festnahmen im Iran seit Kriegsbeginn
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind seit Kriegsbeginn vor drei Monaten Menschenrechtlern zufolge mehr als 6.000 Menschen festgenommen worden. Unter den Inhaftierten seien auch Demonstranten, Medienschaffende, Anwälte, Dissidenten und Angehörige ethnischer Minderheiten, hieß es in einem Bericht von Amnesty International. Im selben Zeitraum seien außerdem 39 "politische" Todesurteile vollstreckt worden.

    "Um ihre Macht zu sichern, haben die Behörden einen umfassenden Angriff auf die Menschen im Iran gestartet und gehen gegen jeden vor, der es wagt, die Islamische Republik zu kritisieren, sagte Amnesty-Expertin Erika Guevara Rosas laut der Mitteilung. Ohnehin leide die Bevölkerung unter den "verheerenden Folgen der rechtswidrigen Luftangriffe durch US-amerikanische und israelische Streitkräfte", sagte sie.

    Amnesty kritisierte auch die nahezu totale Internetsperre, die Irans Bevölkerung fast drei Monate vom weltweiten Netz abgeschnitten hatte. Am Mittwoch wurde sie erstmals teilweise wieder aufgehoben. "Die Internetsperre war ein zentraler Pfeiler der Repressionsstrategie der Behörden und schuf die Voraussetzungen dafür, dass weitreichende Verstöße gegen das Völkerrecht ungestraft begangen werden konnten", hieß es in dem Bericht./arb/DP/jha





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