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    Aktie auf der Überholspur

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    TKMS will den größten Rüstungsdeal seit Jahren an Land ziehen

    Kanada will seine veraltete U-Boot-Flotte erneuern und sitzt auf einem Rüstungsbudget von über 100 Milliarden Euro. Der Kieler Werftenkonzern TKMS will den Auftrag, ein südkoreanischer Konkurrent auch.

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    Aktie auf der Überholspur - TKMS will den größten Rüstungsdeal seit Jahren an Land ziehen
    Foto: Justin Tang - Canadian Press via ZUMA Press

    Die Aktie von U-Boot-Bauer TKMS ist mit einem Kursplus von knapp 6 Prozent am Donnerstag der Gewinner im MDAX. Grund ist ein potenzieller Großauftrag aus Kanada. Dort will Verteidigungsminister Boris Pistorius einen der größten Rüstungsaufträge der jüngeren Geschichte nach Deutschland holen. Gegenstand ist ein Vertrag über bis zu zwölf U-Boote mit einem Gesamtvolumen von mehr als 30 Milliarden Euro.

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    Das Modell, das TKMS anbietet, ist das U-Boot vom Typ 212 CD, das Deutschland und Norwegen gemeinsam entwickelt haben. Kanada soll als dritter Partner in diese Allianz einsteigen. Pistorius wirbt nicht nur mit Technik, sondern mit der gemeinsamen Sicherheit im Nordatlantik, Arktis-Kompetenz und dem industriellen Mehrwert, der Kanada über Jahrzehnte beschäftigen soll. "Gemeinsam können wir die weltweit größte und modernste konventionelle U-Boot-Flotte bauen. Das wäre ein echtes Asset auch für die Nato", sagte der Minister in Ottawa.

    Die Zahlen, mit denen Pistorius wirbt, sind eindrucksvoll: allein für Kanada rechne er mit einem wirtschaftlichen Mehrwert im dreistelligen Milliardenbereich, tausende Arbeitsplätze inklusive. Im Hintergrund laufen zudem Gespräche über Gegengeschäfte als Teil eines umfassenderen Vertragspakets.

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    Der Konkurrent kommt aus Südkorea. Hanwha bewirbt sich ebenfalls um den Auftrag, und Ottawa hat offiziell noch keine Entscheidung getroffen. Premierminister Mark Carney hat angekündigt, bis Ende Juni eine Festlegung zu treffen. Pistorius rechnet damit, dass der Beschluss noch vor dem Nato-Gipfel Anfang Juli in Ankara fällt.

    Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Kanada überdenkt gerade seine gesamte Beschaffungsstrategie. Bislang flossen rund 80 Cent von jedem Rüstungs-Dollar in die USA. Das soll sich ändern. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump drängt Carney auf mehr Diversifizierung, im Februar wurde eine neue Verteidigungsindustriestrategie verabschiedet. Das Rüstungsbudget für die kommenden zehn Jahre liegt bei umgerechnet rund 112 Milliarden Euro. Europa, und konkret Deutschland, ist gut positioniert, davon zu profitieren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,08 % und einem Kurs von 87,30EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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