Redcare Pharmacy Aktie leidet unter Verkäufen - 28.05.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie ist bisher um -2,40 % auf 43,16€ gefallen. Das sind -1,06 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,33 %, geht es heute bei der Redcare Pharmacy Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,55 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -5,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy -32,94 % verloren.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,14 % 1 Monat -10,72 % 3 Monate -26,55 % 1 Jahr -64,14 %

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 28.05.2026, 13:56 Uhr

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 888,57 Mio. € wert.

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Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.