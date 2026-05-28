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Nemetschek Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.05.2026
Am heutigen Handelstag muss die Nemetschek Aktie bisher Verluste von -3,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.
Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.
Nemetschek aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026
Die Nemetschek Aktie notiert aktuell bei 60,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,40 € entspricht. Die Talfahrt der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,49 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 60,25€, mit einem Minus von -3,83 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nemetschek mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -6,69 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nemetschek -33,64 % verloren.
Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,53 %
|1 Monat
|-3,35 %
|3 Monate
|-6,69 %
|1 Jahr
|-48,08 %
Informationen zur Nemetschek Aktie
Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,96 Mrd. € wert.
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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.