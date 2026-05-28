Nemetschek Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.05.2026

Die Nemetschek Aktie notiert aktuell bei 60,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,40 € entspricht. Die Talfahrt der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,49 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 60,25€, mit einem Minus von -3,83 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nemetschek mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -6,69 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nemetschek -33,64 % verloren.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,53 % 1 Monat -3,35 % 3 Monate -6,69 % 1 Jahr -48,08 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 28.05.2026, 13:57 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,96 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Infrastrukturinvestitionen sind entscheidende Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum. Durch die Verbesserung von Transportwegen oder Kommunikationskanälen steigern Länder oder Regionen ihre Wettbewerbsfähigkeit und die Effizienz von Unternehmen und Wirtschaft. Durch die angespannte Haushaltslage vieler Staaten erschließen sich für Anleger neue Beteiligungsmöglichkeiten im stark wachsenden und attraktiven Feld der Bereitstellung von Infrastruktur. Auch Investoren können vom berechenbaren und tendenziell defensiven Charakter von Infrastrukturanlagen profitieren. Lesen Sie hier die Analyse!

So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,30 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.