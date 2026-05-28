Energiekontor Aktie steigt am 28.05.2026 kräftig

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Energiekontor Aktie. Mit einer Performance von +3,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Energiekontor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 48,35€, mit einem Plus von +3,64 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Energiekontor einen Gewinn von +15,92 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -9,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Energiekontor bisher ein Plus von +25,52 %.

Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,36 % 1 Monat +12,62 % 3 Monate +15,92 % 1 Jahr +2,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

Stand: 28.05.2026, 13:57 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und fundamentale Impulse der Energiekontor-Aktie. Die Inbetriebnahme des Holtumer Moor (7,2 MW) erhöht den Eigenbestand auf 455,3 MW und stärkt die Fundamentaldaten. Investoren diskutieren über hohes Handelsvolumen, Chartstabilität trotz Dividendenabschlag, ARP-Ankündigungen und Leerverkäufe (ca. 2,6%). Außerdem stehen HV-Ergebnisse, Dividende von 1 €, UK-Netzanschlüsse und mögliche CFD-Veräußerungen im Fokus.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 674,10 Mio. € wert.

Die Energiekontor AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Ab sofort bis längstens zum 27. Mai 2027 sollen bis zu 80.000 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft werden, wie der im SDax notierte Entwickler und Betreiber von Wind- und …

Die Energiekontor AG stärkt ihre Kapitalstruktur: Ein Aktienrückkauf und die Einziehung eigener Aktien führen zu einer gezielten Anpassung des Grundkapitals.

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges Energiekontor AG: Energiekontor beschließt Aktieneinzug 28.05.2026 / 11:50 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Energiekontor beschließt …

So schlagen sich die Wettbewerber von Energiekontor

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. RWE notiert im Minus, mit -0,54 %. E.ON notiert im Minus, mit -0,16 %.

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.