Atos Aktie fällt am 28.05.2026 um -4,46 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Atos in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,89 % bestehen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Atos Aktie. Mit einer Performance von -4,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Atos Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,48 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 40,24€, mit einem Minus von -4,46 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atos Aktie damit um +1,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,15 % verloren.

Atos Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,96 % 1 Monat +21,45 % 3 Monate +6,89 % 1 Jahr +10,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Atos Aktie

Stand: 28.05.2026, 13:58 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Atos vor allem um Kursentwicklung und Bewertung: Der Kurs pendelt um die 33–40 Euro, es gibt Hoffnung auf eine Trendwende, doch die Fundamentaldaten bleiben belastet. Zudem werden potenzielle Investoren wie Avantix/Eviden und Thales diskutiert, wobei Skepsis besteht, ob solche Ankerinvestitionen kommen; vereinzelt wird auch von kurzfristigen Auf- oder Abwärtsdrücken berichtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Atos eingestellt.

Informationen zur Atos Aktie

Es gibt 20 Mio. Atos Aktien. Damit ist das Unternehmen 793,96 Mio. € wert.

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Ob die Atos Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atos Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.