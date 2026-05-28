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    Besonders beachtet!

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    POET Technologies Aktie weiter abwärts - 28.05.2026

    Am 28.05.2026 ist die POET Technologies Aktie, bisher, um -4,45 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der POET Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - POET Technologies Aktie weiter abwärts - 28.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

    POET Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Sie fällt um -4,45 % auf 11,160. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,92 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +125,05 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um -12,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +81,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die POET Technologies um +102,55 % gewonnen.

    POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,70 %
    1 Monat +81,14 %
    3 Monate +125,05 %
    1 Jahr +188,60 %
    Stand: 28.05.2026, 13:58 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen der jüngsten Kapitalerhöhung/Institutional-Transaktion zu 21 USD (US$400M) und dem aktuellen Kurs (~13,25 USD), starke Verwässerung durch KEs, Warrants und Optionen, hohe Volatilität mit täglichen Verlusten, Short‑/Daytrader‑Dominanz und kritisierte Unternehmenskommunikation, sodass fundamentale Fortschritte im Kurs nicht sichtbar sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber POET Technologies eingestellt.

    Zur POET Technologies Diskussion

    Informationen zur POET Technologies Aktie

    Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,94 Mrd. € wert.

    Dieses KI-Monster explodierte um 2.100 % – jetzt kommen die Shortseller


    Sivers Semiconductors wurde zum neuen KI-Liebling vieler Privatanleger. Doch Bilanzkorrekturen und Insider-Vorwürfe schüren massive Zweifel.

    Almonty Industries, Corsair Gaming & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    ROSEN, TRUSTED INVESTOR COUNSEL, Encourages POET Technologies Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action First Filed by the Firm - POET


    New York, New York--(Newsfile Corp. - May 27, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of POET Technologies Inc. (NASDAQ: POET) between April 1, 2026 and 08:57 AM ET on April 27, 2026, …

    POET Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    POET Technologies

    -3,25 %
    -12,70 %
    +81,14 %
    +125,05 %
    +188,60 %
    +193,16 %
    +70,86 %
    +54,94 %
    +514,13 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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