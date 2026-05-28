POET Technologies Aktie weiter abwärts - 28.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Sie fällt um -4,45 % auf 11,160€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,92 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +125,05 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um -12,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +81,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die POET Technologies um +102,55 % gewonnen.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,70 % 1 Monat +81,14 % 3 Monate +125,05 % 1 Jahr +188,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Stand: 28.05.2026, 13:58 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen der jüngsten Kapitalerhöhung/Institutional-Transaktion zu 21 USD (US$400M) und dem aktuellen Kurs (~13,25 USD), starke Verwässerung durch KEs, Warrants und Optionen, hohe Volatilität mit täglichen Verlusten, Short‑/Daytrader‑Dominanz und kritisierte Unternehmenskommunikation, sodass fundamentale Fortschritte im Kurs nicht sichtbar sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,94 Mrd. € wert.

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New York, New York--(Newsfile Corp. - May 27, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of POET Technologies Inc. (NASDAQ: POET) between April 1, 2026 and 08:57 AM ET on April 27, 2026, …

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.