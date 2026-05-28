Börsen Update
Börsen Update Europa - 28.05. - SMI schwach -1,22 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.029,50 PKT und verliert bisher -0,72 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,17 %, Infineon Technologies +1,93 %, adidas +1,19 %
Flop-Werte: Siemens Energy -2,71 %, Siemens -2,56 %, Scout24 -2,38 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:38) bei 32.945,09 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: TKMS +5,95 %, RENK Group +3,54 %, HENSOLDT +2,94 %
Flop-Werte: Delivery Hero -4,61 %, LEG Immobilien -4,46 %, Nemetschek -3,87 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:38) bei 4.093,84 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,94 %, SUESS MicroTec +2,69 %, AIXTRON +2,68 %
Flop-Werte: Nemetschek -3,87 %, Ottobock -2,75 %, Nagarro -2,41 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:45) bei 6.039,56 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,17 %, Infineon Technologies +1,93 %, ENI +1,65 %
Flop-Werte: Siemens Energy -2,71 %, Siemens -2,56 %, Adyen Parts Sociales -2,56 %
Der ATX bewegt sich bei 6.075,70 PKT und fällt um -0,89 %.
Top-Werte: PORR +6,51 %, STRABAG +0,98 %, BAWAG Group +0,07 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,02 %, EVN -2,86 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,75 %
Der SMI steht aktuell (13:59:38) bei 13.465,24 PKT und fällt um -1,22 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,00 %, Logitech International +0,90 %, Swisscom 0,00 %
Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,83 %, Nestle -1,68 %, Partners Group Holding -1,61 %
Der CAC 40 steht bei 8.157,28 PKT und verliert bisher -0,56 %.
Top-Werte: Thales +1,87 %, TotalEnergies +1,55 %, STMicroelectronics +1,19 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -5,63 %, Capgemini -2,61 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,09 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.122,40 PKT und fällt um -0,85 %.
Top-Werte: Telia Company +0,55 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,44 %, SSAB Registered (A) +0,21 %
Flop-Werte: Alfa Laval -2,87 %, Sandvik -2,64 %, SKF (B) -2,61 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.870,00 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.
Top-Werte: Public Power +3,41 %, Piraeus Port Authority +1,69 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,37 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,29 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,92 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,25 %
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