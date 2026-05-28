Norwegian Cruise Line Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 28.05.2026

Die Norwegian Cruise Line Aktie ist bisher um -3,90 % auf 15,001€ gefallen. Das sind -0,609 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,18 %, geht es heute bei der Norwegian Cruise Line Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Norwegian Cruise Line (NCLH) betreibt Kreuzfahrten im Premium- und Contemporary-Segment, Fokus auf Freestyle Cruising ohne feste Essenszeiten. Hauptprodukte: Kreuzfahrten in Karibik, Europa, Alaska u.a., inkl. Bordgastronomie, Entertainment, Landausflüge. Marktstellung: Top-3 weltweit. Wichtige Konkurrenten: Carnival, Royal Caribbean, MSC. USP: kleinere Schiffe, flexible Konzepte, starke Position im Premium-Massenmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Norwegian Cruise Line mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,56 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Norwegian Cruise Line Aktie damit um +11,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Norwegian Cruise Line um -19,28 % verloren.

Während Norwegian Cruise Line deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,33 %. Damit gehört Norwegian Cruise Line heute zu den auffälligeren Werten.

Norwegian Cruise Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,53 % 1 Monat -1,19 % 3 Monate -26,56 % 1 Jahr -3,48 %

Informationen zur Norwegian Cruise Line Aktie

Stand: 28.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 425 Mio. Norwegian Cruise Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,37 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Norwegian Cruise Line

Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %.

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Ob die Norwegian Cruise Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Norwegian Cruise Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.