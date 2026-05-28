ZenaTech steigt mit ZenaWorx, einer drohnenbasierten Software zur digitalen 3D-Baufortschrittsüberwachung, in den Markt für die Errichtung von KI-Rechenzentren ein

Die neue LiDAR-Analyse-SaaS-Plattform richtet sich mit DaaS- und SaaS-Leistungsangeboten an den Sektor der Errichtung von KI-Rechenzentren, der jährlich Zuwachsraten von 30 % verzeichnet

Vancouver, British Columbia, 28. Mai 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt seinen Einstieg in den wachstumsstarken Markt für die Errichtung von KI-Rechenzentren bekannt, der durch den Beginn der Erstentwicklung von ZenaWorx ermöglicht wird. ZenaWorx ist eine auf LiDAR (Light Detection and Ranging) basierende Software zur Fortschrittsüberwachung im Bereich VDC (Virtual Design and Construction). Die Software, die darauf ausgelegt ist, Genauigkeitsoptimierungen und Kostensenkungen über den gesamten Bauzyklus hinweg zu ermöglichen, wird gemeinsam mit den Geschäftsbereichen „Drone as a Service“ und „Enterprise SaaS“ entwickelt und auch über diese angeboten. ZenaWorx erstellt anhand von mit Drohnen erfassten LiDAR-Daten eine detaillierte digitale 3D-Karte einer Baustelle, die dazu dient, den laufenden Baufortschritt zu überwachen und Abweichungen von geplanten Designvorgaben zu erkennen. Das Unternehmen hat einen potenziellen Beta-Kunden ermittelt, der demnächst ein mehrere hundert Acres großes Bauprojekt für ein KI-Rechenzentrum einleiten wird. Dieser soll in die Entwicklung dieses Dienstes eingebunden werden und man befindet sich hier bereits in der Verhandlungsphase.

„Der Markt für KI-Rechenzentren verzeichnet als wichtiger Wachstumsmarkt für drohnengestützte Landvermessungen, Analysen und Bauüberwachungslösungen ein noch nie dagewesenes Wachstum“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Mit der Entwicklung von ZenaWorx wollen wir Bau- und Infrastrukturunternehmen mit einem modernen System der Luftbilddatenerfassung, einer LiDAR-basierten 3D-Analyse und einem skalierbaren Abonnementdienst unterstützen, die mehr Transparenz, Effizienz und Wirtschaftlichkeit in die Projektumsetzung über den gesamten Bauzyklus hinweg bringen sollen.“