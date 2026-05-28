DJI veröffentlicht Ergebnisse der bislang umfassendsten unabhängigen Sicherheitsbewertung ihrer Drohnensysteme
In fünfmonatigem Penetrationstest der US-Cybersicherheitsfirma OnDefend wurden keine kritischen, hohen oder mittleren Risiken ifs für die DJI Air 3S und die DJI Matrice 4E festgestellt
SHENZHEN, China, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Drohnenhersteller, hat heute die Ergebnisse einer unabhängigen Sicherheitsbewertung veröffentlicht. ie Sie wurde von DJI autorisiert und von OnDefend durchgeführt, einem in den USA ansässigen Cybersicherheitsunternehmen, dem Akteure der nationalen Sicherheit und Unternehmensführungen vertrauen.
Die Bewertung umfasste die DJI Air 3S mit RC 2 Fernsteuerung und die DJI Matrice 4E mit RC Plus 2 Enterprise Fernsteuerung und unterzog beide Systeme fortgeschrittenen adversarialen Tests in den Bereichen Software, Hardware und Funkfrequenz.Um die Integrität der Bewertung zu wahren, wurden Consumer-Einheiten ohne vorherige Benachrichtigung von DJI direkt in Einzelhandelsgeschäften erworben und Enterprise-Einheiten aus dem vorhandenen Händlerbestand bezogen. Alle getesteten Geräte entsprechen der standardmäßigen U.S.-Marktverteilung.
Wichtigste Ergebnisse
Die Bewertung ergab keine kritischen, hohen oder mittleren Risiken. Im Detail wurde festgestellt:
- Es wurden keine Hinweise auf eine Datenübertragung außerhalb der Vereinigten Staaten festgestellt. Alle beobachteten Verbindungen aus Flugsteuerungsanwendungen von DJI konnten einer Infrastruktur in den USA zugeordnet werden.
- Es wurden keine Backdoors oder Mechanismen für den unbefugten Fernzugriff gefunden. Die Steuergeräte hielten allen Jailbreak- und Firmware-Änderungsversuchen stand.
- Es wurden keine unklaren Funkfrequenzemissionen festgestellt. Alle erfassten Signale konnten bekannten Systemfunktionen zugeordnet werden. Emissionen, die zuvor nicht in FCC-Unterlagen dokumentiert waren, wurden als normale Artefakte von Signalerzeugungsmethoden bestätigt, nicht als verdeckte Kanäle.
- Es wurden keine Manipulationen in der Lieferkette oder nicht autorisierten Hardwareänderungen festgestellt.
Festgestellte Risiken mit niedrigem Risikopotenzial und Abhilfemaßnahmen